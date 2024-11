DEI u teoriji i praksi: O nejednakosti na radnom mjestu nema ni govora

Hrvatska do 7. lipnja 2026. u nacionalno zakonodavstvo mora ugraditi europsku direktivu o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti osiguravanjem transparentnosti plaća i mehanizama izvršenja. Potkraj 2024. mnogi se zaklinju da famozni DEI, tj. načela raznolikosti, pravednosti i uključivosti, već ionako vlada u njihovim organizacijama

Kao da su svi u javnom i privatnom sektoru spremni i voljni zakleti se u pravila o jednakosti plaća i mogućnosti napredovanja. Naravno da se primjenjuju politike raznolikosti na radnom mjestu, a o rodnoj nejednakosti nema ni govora, zar ne? Uskoro će to biti i crno na bijelo jer je Republika Hrvatska obvezna do 7. lipnja 2026. implementirati u nacionalno zakonodavstvo Direktivu (EU) 2023/970 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. svibnja 2023. o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i mehanizama izvršenja.

Koliko god da se mi zaklinjali u jednakost plaća, prema službenim podacima za 2020. godinu razlika u plaćama između muškaraca i žena u EU-u iznosila je 13 posto, u Lijepoj Našoj 16 posto, a recimo susjedima Slovencima ta je razlika iznosila 3,5 posto.

Sve se mijenja

Direktiva je pokazala i da žene zbog obavljanja kućanskih poslova i pružanja skrbi unutar obitelji obavljaju više neplaćenih poslova od muškaraca, kao i to da na tržištu rada ostvaruju manje plaćenih sati jer ih trećina radi skraćeno upravo zbog obavljanja tih neplaćenih poslova. Zbog toga je i veća vjerojatnost da će postotak zaposlenih žena biti manji u odnosu na muškarce, zbog čega će poslije ostvarivati i manje mirovine. Iz svih tih razloga je primjerice razlika u ukupnoj zaradi između muškaraca i žena na razini Europske unije 2018. godine iznosila gotovo 37 posto.

Sve će se to promijeniti, pa će kompanije morati biti itekako transparentne u plaćama, a kompanije lideri u svom području već dulje jednakost u svakom pogledu, pa tako i plaća, javno predstavljaju. Zato su ove godine prvi puta dodijeljeni i certifikati Equal Pay Champion pa je grupacija za savjetovanje u ljudskim potencijalima Selectio Grupa nakon provedbe više od 20 tisuća evaluacija HR sustava u nekim od najuspješnijih domaćih kompanija u ožujku dodijelila čak 16 certifikata.

Vodeći se principom ‘jednaka plaća za jednaki rad‘ Selectio je tako napravio ključan korak u izgradnji transparentnih sustava plaća na radnim mjestima diljem Hrvatske, a jedan od dobitnika je i Hrvatski Telekom (HT).

– Već godinama imamo oko ili više od 40 posto žena na rukovodećim pozicijama, a razlog je to što smo u HT-u stajališta da su nečiji angažman, stručnost i postignuća jedini meritorni kriteriji za napredovanje u karijeri i zato uvijek gledamo potencijal osobe, sposobnost, strast za rastom i želju za ostvarivanjem boljih rezultata. Omjer plaća između muškaraca i žena na menadžerskim i nemenadžerskim pozicijama jasan je pokazatelj da HT živi svoje vrijednosti, čemu svjedoči i činjenica da je smanjen jaz u plaćama. Štoviše, on uopće ne postoji na menadžerskim funkcijama, a za svoj pristup dobili smo priznanje u obliku certifikata Equal Pay Champion. Vjerujemo u kreiranje okružja jednakih prilika za sve. I to je sastavni dio naš korporativne kulture. Činjenica o zastupljenosti na rukovodećim pozicijama tome govori u prilog. Sada je to 60 posto muškaraca i 40 posto žena, što je bitno iznad prosjeka u Hrvatskoj, ali i ciljeva koje je zadala Europska komisija i ne vidimo apsolutno nijedan razlog da taj omjer ne bude 50/50 ili u korist žena. Stvaranje takvog okružja u kojem svatko temeljem svojih kvaliteta i sposobnosti može napredovati je naša odgovornost. I to činimo – poručili su nam iz HT-a.

Ravnopravno do pozicija

S većim omjerom žena u svojoj kompaniji posluje dm, u kojem žene čine više od 80 posto radne snage.

– Ravnopravnost i jednakost spolova iznimno su važni. Zato u dm-u nudimo svojim djelatnicima ravnopravan pristup upravljačkim pozicijama, a sustav plaća vezan je isključivo uz radno mjesto. Također smo osmislili programe dodatnih edukacija i ponovnog uvođenja u posao za majke koje se vraćaju s rodiljnog dopusta te za majke i očeve koji se vraćaju s roditeljskog dopusta – ističe Ana Fostač-Krilčić, prokuristica i voditeljica resora Ljudskih resursa te prodajne regije u dm-u.

Osim jednakosti, kompanije se diče i raznolikosti i uključivosti pa nam Fostač-Krilčić objašnjava da dm svojim poslovanjem od svojih početaka želi biti primjer i pokazati da dobri poslovni rezultati proizlaze iz dobrog odnosa prema ljudima.

– Iskustvo nam je pokazalo da poštovanje različitosti na radnome mjestu povećava produktivnost jer svaka osoba, bez obzira na podrijetlo, spol, dob, rasu ili vjeru, u tim donosi drukčije, nove kvalitete. Poticanje ideja i kreativnih rješenja koji su u skladu sa iskustvom i životnim stilom djelatnika omogućuje kontinuiranu inovaciju u poslovanju, što je posebno važno za tvrtke poput dm-a, koje su na tržištu prisutne nekoliko desetljeća – navodi Fostač-Krilčić.

Da je raznolikost sastavni dio korporativne kulture HT-a, već se dobro zna, a iz kompanije su nam poručili da itekako vjeruju da njihove prednosti i snaga proizlaze iznutra, a pogotovo iz raznolikih timova koji su izvor inovacije, kreativnosti, različitih pogleda i iskustava.

– Hrvatski Telekom inicijalni je potpisnik Povelje o raznolikosti, Socijalne povelje, Inicijative 30%, a te smo vrijednosti ugradili i u Kolektivni ugovor. Pitanje raznolikosti integrirano je, između ostalog, i u našim: Vodećim načelima, Korporativnim vrijednostima, Kodeksu ponašanja, Politici vrednovanja i nagrađivanja te Politici raznolikosti. Vjerujemo, poslujemo i djelujemo prema principu jednakih prilika i mogućnosti za sve, što potvrđuju i sva istraživanja koja provodimo i prema kojima zaposlenici prepoznaju da HT pruža poticajno i poželjno radno okružje s mogućnosti razvoja karijere za sve – navode iz kompanije.

Pristup pogodnostima

Uz jednakost i raznolikost goruće je pitanje i ono mentalnog zdravlja jer nažalost i dalje ima mnogo primjera u našem društvu i okružju gdje se osobe još libe otvoreno razgovarati o vlastitom mentalnom zdravlju, što dovodi do toga da nisu spremne probleme podijeliti ni sa svojim bližnjima, što ograničava mogućnost pravodobnog djelovanja i prijeko potrebne pomoći. Zato su recimo u HT Grupi razvili interni program WELL@WORK, posvećen dobrobiti zaposlenika.

– U sklopu tog programa tijekom godine organiziramo radionice i pružamo pristup profesionalnoj podršci za očuvanje mentalnog zdravlja zaposlenika. Edukacije drže interni i vanjski stručnjaci, koji dijele savjete o tome kako se brinuti o fizičkom i mentalnom zdravlju. Zbog toga smo dobili još jedan certifikat, Future Resilience, priznanje koje pokazuju iznimnu brigu za svoje zaposlenike. Stvaranje podržavajućega radnog okružja sastavni je dio naših aktivnosti usmjerenih na dobrobit zaposlenika. Naša platforma ‘Kako si?‘, koja je imala za cilj podizanje svijesti o važnosti komunikacije s bliskim osobama te brizi o mentalnom zdravlju, dapače proglašena je najboljom kampanjom društvene odgovornosti u cijeloj Europi na ‘European Excellence Awardsu‘, a Deutsche Telekom Grupa prepoznala ju je kao jedan od pet najboljih društveno odgovornih projekata u cijelom DT Europa segmentu – kažu iz HT-a.

Pristup dodatnim pogodnostima imaju i djelatnici dm-a, kojima poslodavac želi pomoći u tome da njihov svakodnevni život bude kvalitetniji bilo da je riječ o privatnom bilo poslovnom aspektu.

– Zato smo pokrenuli internu inicijativu ‘dm... jer tu živim zdravo‘, kojom promičemo zdrav način života među djelatnicima. Zahvaljujući njoj dm je prva drogerija u Hrvatskoj s certifikatom Tvrtka prijatelj zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Istaknula bih i da dm više od 20 godina surađuje s Centrom za inkluzivne radne aktivnosti kako bi ga podržao u misiji da osobama s teškoćama omogući da zauzmu mjesto koje im pripada u društvu. U dm-u trenutačno 66 korisnika Centara obavlja radne zadatke, a tijekom dugogodišnje suradnje korisnici Centara omogućili su djelatnicima dm-a da uče jedni od drugih, da prihvaćaju individualnost svakog pojedinca i ostvare preduvjete ne samo za ugodniju radnu atmosferu već i za upoznavanje samog sebe – navodi Fostač-Krilčić.

Dakle, dobrih primjera društveno odgovornog poslovanja, kada govorimo o onim vezanim uz jednakost, uključivost i raznolikost, itekako ima, a do 7. lipnja 2026. saznat ćemo i koja će pravila, ali i sankcije, odrediti Hrvatska kako bi postigla načela jednakosti plaća.

O Direktivi o jednakosti plaća govorit će se i na 14. Liderovoj konferenciji Žene u biznisu koja će se 5. prosinca održati u Mozaik Event Centru u Zagrebu.