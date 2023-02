Za zaposlenika nova uloga, za poslodavca manji trošakovi: Quiet hiring može i ne mora biti loš trend

Tijekom prošle godine zabilježili smo niz poslovnih trendova, a već na početku nove godine priča se o novom ‘quiet‘ trendu koji će, smatraju mnogi, zavladati poslovnom scenom. Naime, sve se više priča o trendu kojeg bismo mogli prevesti kao ‘tiho zapošljavanje‘, a stručnjaci konzultantske tvrtke Gartner stavili su ga među trendove koji će obilježiti 2023. godinu.

Quiet hiring označava pojavu kada tvrtka razvija nove vještine bez zapošljavanja novih zaposlenika, navodi Forbes. Pojednostavljeno, to znači da dosadašnji zaposlenici preuzimaju više odgovornosti i nove uloge koje do sada nisu bile dio njihovog posla. To se ponekad odnosi i na angažiranje vanjskih suradnika, no češće se odnosi na reorganizaciju posla, davanje novih zadataka postojećim zaposlenicima, njihovo raspoređivanje na druga područja ili projekte.

Ovakva praksa i nije toliko neočekivana s obzirom na poslovnu klimu koja vlada. Naime, tvrtke se suočavaju s konkurentnim okruženjem zapošljavanja. Nije samo teško pronaći talente, već ih u nekim slučajevima uopće nema ili zapošljavanje traje toliko dugo da to ozbiljno utječe na poslovanje tvrtki, navodi SHRM. Osim toga, tvrtke su pod pritiskom gospodarskog usporavanja, nestabilnosti i potrebe zadržavanja niskih troškova. Kao rezultat svega toga, mnoge organizacije smatraju da trebaju postati kreativnije i okreću se ‘tihom zapošljavanju‘ kako bi zadovoljile svoje potrebe i popunile praznine, objašnjava Forbes.

Zaredali se ‘tihi‘ trendovi

No, ovo nije prvi puta da među poslovnim trendovima nailazimo na termin ‘quiet‘. Quiet quitting je bio jedan od ‘top‘ trendova koji su prošle godine privukli pažnju poslovne zajednice. Fenomen preveden kao ‘tiho odustajanje‘ zapravo nema nikakve veze s davanjem otkaza na poslu, ali se odnosi na to da zaposlenici rade samo ono što moraju i ništa dodatno, odnosno ne rade više od ono što se zahtjeva i onog što je dogovoreno u opisu njihovog posla.

Ovaj je trend je prošle godine dominirao naslovima i društvenim mrežama, a uz to je poticao i brojne rasprave o tome koliko i kako treba raditi. Jer dok su neki tvrdili da u ovom trendu nema ništa revolucionarno kakvim su ga predstavljali, drugi su pak isticali da poslodavci zbog njega imaju probleme. No, u konačni se najviše stručnjaka složilo da nema ništa niti čudno niti neobično u ‘trendu‘ koji stavlja naglasak na to da zaposlenici rade ‘samo‘ ono za što su plaćeni.

No, vrlo brzo nakon onih koji potiho odustaju, počelo se pričati onima koji pak ‘tiho otpuštaju‘. Quiet firing se također zapisao među poslovne trendove u 2022., a podrazumijeva loš odnos poslodavaca prema radniku. Točnije poslodavac čini minimalno kako bi zadržao određenog zaposlenika ili ga svjesno demotivira, a najčešći primjeri uključuju uskraćivanje povišica, stopiranje u napredovanju, ne davanje povratnih informacija… Neki to rade namjerno, a neki zbog nemara ili neznanja, no rezultati koje takvo ponašanje postiže su isti – zaposlenik gubi povjerenje u svoj rad i postaje manje angažiran pa zbog svega sam daje otkaz ili jednostavno radi minimalno.

A kako svake godine poslovni svijet preplave novi trendovi, ove se godine na listu ‘tihih‘ trendova uvrstio upravo quiet hiring. No, baš kao što je bilo u slučaju quiet quittinga, mnogi smatraju da se zapravo ponovo radi o trendu ‘prepakiravanja‘ već postojeće prakse. Naime, i nije tolika novost da poslodavci popunjavaju praznine s već zaposlenim ljudima. Trend se zasniva na konceptu upravljanja radnom snagom odozgo prema dolje, gdje vođe premještaju ljude na različite poslove ili projekte kako bi zadovoljili potrebe, a to nije ništa neuobičajeno (pogotovo u stanju krize), objašnjava Well good. Između ostalog, baš kao u slučaju quiet quittinga, niti ovaj trend ne mora nužno biti dramatičan niti imati negativan predznak.

Kako quiet hiring može biti nešto pozitivno?

Iako on na prvu ovaj zaista zvuči kao iskorištavanje radnika i ostavlja dojam da njime profitiraju samo poslodavci, quiet hiring može biti jednako dobar kao i loš za obje strane. Njegov utjecaj zapravo ovisi o tome kako, u kojoj mjeri i uz koju cijenu dolazi promjena zaposlenikovih obaveza. Generalno, uspjeh ‘tihog zapošljavanja‘ ovisi o tome kako se ono prezentira zaposlenicima i tome jesu li oni dobili nešto zauzvrat.

Kada je u pitanju strana poslodavca, jedna od najočitijih prednosti ovog trenda je isplativ način da se popune praznine s ljudstvom i vještinama bez troška (vremenskog i financijskog) koje nosi novo zapošljavanje. Također, ono pruža fleksibilnost jer tvrtke tako mogu rasporediti resurse prema područjima s najvećim prioritetom u poslovanju te ih čini spremnim i prilagodljivim promjenama – što je u vrijeme kada tehnologija i trendovi svakodnevno mijenjaju poslovanja izuzetno važno. No, osim što tvrtka njime štedi vrijeme, novac i resurse, quiet hiring može pozitivno utjecati i na zadržavanje, angažman i produktivnost zaposlenika.

Upravo tako ovaj trend može pomoći i zaposlenicima. Jer, u trenutku kada tvrtka zahtjeva preuzimanje novih zadataka i uloga, i zaposlenici imaju priliku podići svoja očekivanja od tvrtke. Naime, za obavljanje istog posla teško ćete dobiti više od poslodavca, no s novom ulogom zaposlenici mogu i trebaju očekivati povećanje plaće. Ukoliko to nije opcija, zaposlenici bi mogu tražiti druge pogodnosti poput bonusa, fleksibilnog radnog vremena ili dodatnog slobodnog vremena.

No, ono što je još važnije, bavljenja novim zadacima zaposlenicima donosi i nove vještine čime postaju i vrjedniji tvrtki. Ono otvara priliku da ljudi izađu iz stalne rutine, čine posao dinamičnijim, otvaraju nove projekte, mogućnosti za budućnost i općenito šire vidike.

Ono što treba imati na umu je da kako bi tvrtke ovaj trend pretvorile u nešto pozitivno, moraju imati etički pristup. Zaposlenici se ne žele osjećati iskorišteno što znači da novi zadaci moraju biti nove prilike za učenje, promaknuće i povećanje plaće. Jer, ako je to postane samo kratkoročno rješenje za izazovna vremena, ovaj trend dobiva negativan predznak. Nikada nije bilo bolje vrijeme za podršku zaposlenicima kroz poštenje, transparentnost i priznanje za dobro obavljen posao, a treba imati na umu i da brojni stručnjaci smatraju da je ‘tiho zapošljavanje‘ ključno rješenje za tvrtke koje se nalaze u vremenima ekonomskog pritiska i kada tradicionalne mogućnosti zapošljavanja mogu biti ograničene zbog nedostatka radne snage.