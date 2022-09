Deepak Bagla (Invest India): U proteklih osam godina u Indiju je uloženo više od 523 milijarde dolara

Iako upravo proživljavamo eru globalnih preslagivanja, nema sumnje da inicijativa ostaje na azijskoj strani. Samo što umjesto Kine koja usporava, ekonomski snažno grabi Indija, zemlja koja će iduće godine preteći Kinu (ne samo) prema broju stanovnika, a upravo je od Velike Britanije je preuzela petu poziciju na svjetskoj ljestvici najjačih ekonomija. Utoliko je mudro na Liderovu najvažniju konferenciju, Dan velikih planova , pozvati prvog čovjeka državne, ali iznimno korisne agencije Invest India, Deepaka Baglu s kojim smo porazgovarali, među ostalim, o položaju Indije u globalnoj ekonomiji i potencijalima zemlje.

Državne institucije i agencije rijetko su kada toliko efikasne da doista ispune svoju zadaću. Očito je slučaj s Invest India iznimka koja potvrđuje pravilo. Kakvi su rezultati osam godina nakon osnivanja?

Kao državna agencija koja promovira ulaganja i olakšava njihovo provođenje u praksi Invest India u prvim je redovima kada je riječ o privlačenju globalnih kompanija i njihovih ulaganja na indijskome tržištu i to kroz besplatnu pomoć ulagačima, od potpore ulaska na tržište, preko asistiranja u regulatornim procesima do rješavanja svih papira. U proteklih osam godina kompanije iz 165 zemalja uložile su više od 523 milijarde dolara u 60-ak sektora, Pod kapom Invest India pokrenuta je agencija za promociju poduzetništva Startup India koja je brzo postala dom za više od 75 tisuća startupova I više od stotinu jednoroga. U samo 79 mjeseci od službenog pokretanja u siječnju 2016. Invest India postala je središnjim mjestom razvoja startupova koji su postali trećim globalnim startup ekosustavom.

Koje ste kompanije i investitore uspjeli privući, iz kojih industrija? I je li to doista bio cilj, jer obično je cilj privući proizvodne, posebno green field investicije?

Invest India odigrala je pionirsku ulogu u privlačenju upravo green field investicija kakva je, primjerice, vjetropark danske kompanije Vestas. Uz našu je pomoć kompanija izgradila proizvodni pogon u samo 15 mjeseci, što je rekord za kompaniju takve vrste u svijetu. Evo još jednog primjera I to iz područja tehnologije – pomogli smo da Pegatron, jedan od najvećih Appleovih ugovornih proizvođača, brzo pokrene osnivanje greenfield kompanije i njeno širenje, konkretno, pomogli smo da indijska podružnica tvrtke u roku od samo mjesec dana stane na noge. Evo još jednog svježeg primjera iz područja medicine. Pomogli smo osnivanju tvornice za proizvodnju medicinske opreme Luksemburške tvrtke B Medical Systems, riječ je o greenfield investiciji za proizvodnju hladnjaka nužnih za čuvanje cjepiva koja je otvorila 350 novih radnih mjesta. To je ne samo prvi pogon luksemburške kompanije u Indiji nego i prvi izvan domicilne zemlje u nekoliko desetljeća njihova postojanja. To su sve dokazi da je naša politika stvaranja dobre investicijske klime, ne samo u slučaju kompanije B Medical Systems, ona koja vrijeme od inicijalne ideje do pokretanja poslovanja skraćuje na samo 12 mjeseci. Invest India primjer je kako državne agencije doista mogu djelovati tržišno I promovirati zemlju kao jednu od najzanimljivijih za ulaganja.

Očito ste se fokusirali na industrije s dodanom vrijednošću, uostalom, one najviše I pridonose rastu BDP-a. S druge strane, kada je riječ o izvozu Indija u velikoj mjeri izvozi – radnike. Čak i u Hrvatsku. Je li vam izvoz u jednako važnom fokusu kao I privlačenje investicija?

Indijski je izvoz ove godine premašio četiristo milijardi dolara, što je znatno više od petogodišnjeg prosjeka i velikim je dijelom rezultat obnovljena rasta nakon dvije godine pandemije. To je ujedno najviša razina izvoza u povijesti zemlje. Vlada je pokrenula nekoliko proizvodnih inicijativa u različitim industrijama s dodanom vrijednošću zahvaljujući kojima je domaći proizvodni sektor doslovno procvjetao, zato je bilo lakše postići cilj – postati konkurentan na globalnome tržištu. Naši se ukupni proizvođački kapaciteti reflektiraju u diverzificiranome izvoznom portfelju koji uključuje proizvodnju visokotehnoloških proizvoda, elektronike ali i hrane. Indija je uz to sklopila ugovore o slobodnoj trgovini s mnogim zemljama, time ciljamo na rast iznosa robe s dodanom vrijednošću i na rast izvoza gotovih i poluproizvoda. Rast ukupnog izvoza izravno utječe na stopu zaposlenosti i produktivnost. Fokusirajući se na industrije s dodanom vrijednošću, Indija je kreirala ekosustav u kojemu se vlast i biznis podupiru i tako osiguravaju suvremena radna mjesta za mlade ljude. Kad smo kod radne snage, ona nije samo demografska činjenica nego i golem bazen talenata. Primjerice, Indija ima najviše pilotkinja u svijetu, dvostruko više od SAD-a. Dakle, nije riječ samo o velikoj populaciji nego, prije svega, o tome da otvaramo nove mogućnosti rasta standarda za sve. Za investitore Indija je top-izbor, za one koji traže posao mogućnosti su neizmjerne. Mi smo mlada nacija, više od pola stanovnika mlađe je od trideset godina. To je velik bazen visokokvalitetnih radnika i za ostatak svijeta, pa i za Hrvatsku. Vjerujem da je spajanje ljudi i na taj način jedan od stupova suradnje između Hrvatske i Indije.