HERA diže cijenu zajamčene struje: neke tarife rastu i do 250 posto

HERA želi poduzetnike vratiti tržišnim opskrbljivačima, no Vladin limit od 160 eura po MWh mogao bi nekima otežati upravo taj povratak

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) sutra bi trebala donijeti odluku koja bi dijelu poduzetnika mogla donijeti snažno poskupljenje električne energije. Upravno vijeće HERA-e trebalo bi usvojiti nove tarifne stavke za zajamčenu opskrbu, koje će se primjenjivati od 1. studenoga.

Iako je regulator još u rujnu najavio poskupljenje navodeći da je referentna cijena električne energije porasla 28 posto, simulacije prema tržišnim cijenama s početka listopada pokazuju da bi rast za pojedine kategorije kupaca mogao biti višestruko veći.

Računica pokazuje da bi kod većih potrošača na srednjem naponu viša tarifa u zajamčenoj opskrbi mogla poskupjeti oko 109 posto, a niža oko 255 posto, dok bi na visokom naponu rast iznosio oko 92 odnosno 226 posto. Velik rast moguć je i kod dijela manjih poduzetnika na niskom naponu: kod Crvenog modela viša tarifa mogla bi porasti oko 111 posto, a niža oko 259 posto.

Ipak, valja naglasiti kako to ne znači automatski udvostručenje ukupnog mjesečnog računa, jer konačan iznos ovisi o profilu potrošnje pojedine tvrtke, kao i o tome koliko je ‘pokriven’ Vladinim mjerama ograničenja cijena.