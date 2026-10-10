Vlada odgodila sidrene cijene, ali poduzetnici ne otkazuju prosvjed

Prosvjed ostaje najavljen za 10. listopada. Sidrene cijene samo su povod za bijes zbog gomilanja obveza i neizvjesnosti

Sidrene cijene ozbiljno su naljutile poduzetnike. Toliko da je čak i država na kraju povukla ručnu i odgodila njihovu primjenu. No povlačenje prijedloga poduzetnike nije odjednom smirilo. Nisu ni osjetili iznenadni poriv da Vladi zaplješću što je odustala od problema koji je sama 'skuhala', a nisu ni otkazali prosvjed koji je najavljen za 10. listopada.

I nije ih pretjerano teško razumjeti. Država ih neprestano administrativno rasterećuje, a oni nekako imaju sve više administracije. Te ih se digitalizira da bi im se 'pojednostavnilo' poslovanje, a oni zbog toga moraju angažirati konzultanta, pravnika i informatičara. Pa im se 'pojednostavnjuje' poslovanje, ali uz uvođenje novih pravilnika, obveze vođenja tehničkih specifikacija, s kratkim rokovima za prilagodbu i bez jasnih tumačenja.

Onda se donose nova pravila poslovanja, ali pisao ih je netko tko nema dana staža u realnom sektoru pa se u vezi s raznim tumačenjima moraju javiti opet, naravno, državi da im objasni što se pod novim pravilima zapravo mislilo.