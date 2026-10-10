Poduzetnici u Zagrebu traže ukidanje članarina i trajne dozvole

UGP i obiteljski iznajmljivači traže manje porezno opterećenje rada, ukidanje obveznih članarina i zaštitu postojećih ulaganja

Ukidanje obveznih članarina, porezno rasterećenje rada i trajne dozvole za poslovanje među glavnim su zahtjevima prosvjeda 'Dosta je nameta', koji su na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića organizirale udruge Glas poduzetnika (UGP) i Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi).

Predstavnici poduzetnika, obrtnika i iznajmljivača poručili su da rast davanja i administrativnih obveza sve više opterećuje njihovo poslovanje, dok se propisi koji ih izravno pogađaju donose bez njihova dovoljnog sudjelovanja.

Predsjednik UGP-a Bruno Samardžić rekao je da poduzetnici od države očekuju partnerski odnos, manje parafiskalnih nameta i više novca koji bi nakon plaćanja poreza i doprinosa ostao njima i njihovim zaposlenicima.

- Ovdje nismo zato što volimo prosvjedovati, ovdje smo zato što nam gori pod nogama i zato što više nemamo kamo uzmaknuti. Umorni smo od države koja nas ne gleda kao partnere, već kao bankomate bez dna - rekao je Samardžić.

Manje nameta i drukčiji odnos institucija

Samardžić je kritizirao brojne naknade i način rada inspekcija, ustvrdivši da nadzori prečesto služe kažnjavanju umjesto pomoći poduzetnicima u ispunjavanju obveza. Upozorio je i na, prema njegovoj ocjeni, nejednak odnos države prema vlastitim dugovima i obvezama poduzetnika.

- Kada poduzetnik zakasni s uplatom državi za jedan dan, blokada i ovrha stižu odmah. Kada država duguje nama, pravdu i isplatu čekamo godinama - poručio je.

Uz ukidanje obveznih članarina i parafiskalnih nameta, zatražio je prestanak represivnog odnosa institucija te porezno rasterećenje rada. Kritizirao je i donositelje propisa, ocijenivši da mnogi nemaju iskustvo vođenja privatnog posla ni stvaranja radnih mjesta.

Trajne dozvole kao zaštita ulaganja

Vedran Tomić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače posebno je istaknuo zahtjev za ukidanjem obveznih članarina Hrvatskoj obrtničkoj komori i turističkim zajednicama. Zatražio je i da dozvole i rješenja za rad budu trajne prirode, kako naknadne promjene pravila ne bi ugrožavale ulaganja ostvarena prema ranije dobivenim odobrenjima.

- Pravna sigurnost je temelj naše egzistencije. To nisu samo papiri, to su ulaganja, krv, rad i znoj - rekao je Tomić, spominjući ulaganja u restorane, pekare, apartmane i druge male poslove.

Poručio je da okupljene povezuje život od vlastitog rada, premda dolaze iz različitih krajeva Hrvatske i bave se različitim djelatnostima.

- O svima nama odlučuje se za stolom za kojim mi ne sjedimo - rekao je.

Tomić je kritizirao i porezne nadzore. Pozivajući se na podatke koje je pročitao, naveo je da je prošlog ljeta 450 nadzora završilo privremenim zatvaranjem lokala, nasuprot 45 godinu ranije, te upitao: „Pa jesmo li mi njihovi neprijatelji?”

Cjenici teško primjenjivi na poslove po mjeri

Na praktične probleme administrativnih zahtjeva upozorio je i jedan od prosvjednika, vlasnik tvrtke za ozvučenje i akustiku. Rekao je da za posao koji se temelji na rješenjima po mjeri teško može sastaviti jedinstven cjenik, zbog čega smatra neprovedivima zahtjeve za svakodnevnom objavom cijena u osam sati.

Prema njegovim riječima, javno objavljivanje cijena konkurentima olakšava prilagođavanje ponuda, dok distributeri od kojih nabavlja opremu nisu izloženi jednakim obvezama. Upozorio je da povećanje nabavnih cijena mora prenijeti na kupce, koji tada odgovornost za poskupljenje pripisuju njemu.

Protivljenje pravilima o sidrenim cijenama bilo je jedan od povoda prosvjeda. UGP je nakon najavljene odgode njihove primjene ostao pri održavanju okupljanja, poručivši da sama promjena datuma ne rješava problem administrativnog opterećenja. Organizatori traže jasna pravila, razumna izuzeća i dovoljno vremena za prilagodbu poslovanja.