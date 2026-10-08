Poduzetnicima ne treba još jedna informacija, nego razgovor
Mentorski program SENTOR-a okupio je više od 200 poduzetnika kojima iskusni menadžeri besplatno pomažu u rješavanju poslovnih izazova
Više od 200 poduzetnika prošlo je tijekom 2025. i 2026. godine kroz mentorski program SENTOR-a, Kluba poduzetnika seniora, koji danas okuplja gotovo 40 mentora. Riječ je o iskusnim poduzetnicima i menadžerima koji svoje znanje i poslovno iskustvo besplatno stavljaju na raspolaganje drugim poduzetnicima, ponajprije onima koji se suočavaju s izazovima rasta, financiranja, zapošljavanja i organizacije poslovanja.
O važnosti takve podrške razgovaralo se na četvrtoj konferenciji 'Iskustvo nikada ne zastarijeva', koju su organizirali Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i SENTOR, a okupila je više od stotinu poduzetnika, mentora i poslovnih stručnjaka.
– Ideja SENTOR-a je povezati poduzetnike koji su prošli različite faze razvoja svojih kompanija, donosili teške odluke, griješili i učili iz vlastitog iskustva, s onima koji se danas suočavaju sa sličnim izazovima. Mentorstvo nije davanje gotovih rješenja, već iskustvo, neovisna perspektiva i razgovor s nekim tko razumije što znači nositi odgovornost za poduzeće – istaknula je Anny Brusić, direktorica HUP-ove Udruge malih i srednjih poduzetnika.
Dodala je da program nakon četiri godine nastavlja rasti te da je cilj mentorsku podršku učiniti dostupnom još većem broju hrvatskih poduzetnika.
Ante Mandić, predsjednik Upravnog odbora SENTOR-a, naglasio je da poduzetnicima često ne nedostaju informacije, nego mogućnost razgovora s nekim tko je već prošao sličnu poslovnu situaciju.
– Mentor ne donosi odluke umjesto poduzetnika, ali mu može pomoći da problem sagleda iz druge perspektive, ranije prepozna rizik i donese kvalitetniju odluku – poručio je Mandić.
Na konferenciji se razgovaralo i o gospodarskim izgledima Hrvatske, financijskim pokazateljima koji mogu pravodobno upozoriti na probleme u poslovanju te mogućnostima primjene umjetne inteligencije u malim i srednjim poduzećima.
Ekonomski analitičar Velimir Šonje govorio je o gospodarskoj perspektivi Hrvatske i povezanosti organizacijskih vrijednosti s inovacijama, dok je Mira Koporčić Veljić iz slovenskog udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima predstavila važnost praćenja financijskih pokazatelja. Darko Fijan govorio je o primjeni umjetne inteligencije, a Mirela Španjol o autentičnosti kao poslovnoj vrijednosti. Nizozemski poduzetnik i mentor Johan Baars predstavio je iskustva organizacije Soundboard, prema čijem je modelu razvijen i SENTOR.
Konferencija je završila panelom 'Mentor i poduzetnik: tko od koga više uči?', posvećenim obostranoj koristi mentorskog odnosa.
SENTOR od 2022. djeluje kao samostalna neprofitna udruga, a osnovali su ga Ante Mandić, Blaženka Urbanke i Boris Popović, uz CEPOR kao institucionalnog osnivača. Za razliku od klasičnog poslovnog savjetovanja, program se temelji na pro bono mentorstvu, pri čemu iskusni poduzetnici svojim kolegama pomažu u promišljanju poslovnih odluka, bez preuzimanja odgovornosti za njihovo donošenje.