Poduzetnicima ne treba još jedna informacija, nego razgovor

Mentorski program SENTOR-a okupio je više od 200 poduzetnika kojima iskusni menadžeri besplatno pomažu u rješavanju poslovnih izazova

Više od 200 poduzetnika prošlo je tijekom 2025. i 2026. godine kroz mentorski program SENTOR-a, Kluba poduzetnika seniora, koji danas okuplja gotovo 40 mentora. Riječ je o iskusnim poduzetnicima i menadžerima koji svoje znanje i poslovno iskustvo besplatno stavljaju na raspolaganje drugim poduzetnicima, ponajprije onima koji se suočavaju s izazovima rasta, financiranja, zapošljavanja i organizacije poslovanja.

O važnosti takve podrške razgovaralo se na četvrtoj konferenciji 'Iskustvo nikada ne zastarijeva', koju su organizirali Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i SENTOR, a okupila je više od stotinu poduzetnika, mentora i poslovnih stručnjaka.

– Ideja SENTOR-a je povezati poduzetnike koji su prošli različite faze razvoja svojih kompanija, donosili teške odluke, griješili i učili iz vlastitog iskustva, s onima koji se danas suočavaju sa sličnim izazovima. Mentorstvo nije davanje gotovih rješenja, već iskustvo, neovisna perspektiva i razgovor s nekim tko razumije što znači nositi odgovornost za poduzeće – istaknula je Anny Brusić, direktorica HUP-ove Udruge malih i srednjih poduzetnika.

Anny Brusić HUP Sentor

Dodala je da program nakon četiri godine nastavlja rasti te da je cilj mentorsku podršku učiniti dostupnom još većem broju hrvatskih poduzetnika.

Ante Mandić, predsjednik Upravnog odbora SENTOR-a, naglasio je da poduzetnicima često ne nedostaju informacije, nego mogućnost razgovora s nekim tko je već prošao sličnu poslovnu situaciju.

– Mentor ne donosi odluke umjesto poduzetnika, ali mu može pomoći da problem sagleda iz druge perspektive, ranije prepozna rizik i donese kvalitetniju odluku – poručio je Mandić.

Na konferenciji se razgovaralo i o gospodarskim izgledima Hrvatske, financijskim pokazateljima koji mogu pravodobno upozoriti na probleme u poslovanju te mogućnostima primjene umjetne inteligencije u malim i srednjim poduzećima.

Ekonomski analitičar Velimir Šonje govorio je o gospodarskoj perspektivi Hrvatske i povezanosti organizacijskih vrijednosti s inovacijama, dok je Mira Koporčić Veljić iz slovenskog udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima predstavila važnost praćenja financijskih pokazatelja. Darko Fijan govorio je o primjeni umjetne inteligencije, a Mirela Španjol o autentičnosti kao poslovnoj vrijednosti. Nizozemski poduzetnik i mentor Johan Baars predstavio je iskustva organizacije Soundboard, prema čijem je modelu razvijen i SENTOR.

Velimir Šonje HUP Sentor

Konferencija je završila panelom 'Mentor i poduzetnik: tko od koga više uči?', posvećenim obostranoj koristi mentorskog odnosa.

SENTOR od 2022. djeluje kao samostalna neprofitna udruga, a osnovali su ga Ante Mandić, Blaženka Urbanke i Boris Popović, uz CEPOR kao institucionalnog osnivača. Za razliku od klasičnog poslovnog savjetovanja, program se temelji na pro bono mentorstvu, pri čemu iskusni poduzetnici svojim kolegama pomažu u promišljanju poslovnih odluka, bez preuzimanja odgovornosti za njihovo donošenje.