Hrvatska ima dovoljno plina za zimu, ali cijene ostaju visoke

Okoli je popunjen znatno iznad europskog prosjeka, LNG terminal na Krku spreman je za zimu, a subvencije kućanstvima traju do kraja ožujka

Hrvatska je u potpunosti spremna za predstojeću ogrjevnu sezonu, skladište plina Okoli zapunjeno je 85 posto, a u potpunosti je spreman i LNG terminal na Krku, rečeno je u četvrtak, na tradicionalnom obilježavanju Dana plina u organizaciji Hrvatske stručne udruge za plin.

Predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić kazao je da po sigurnosti opskrbe plinom Hrvatska ima bolju situaciju od većine država u Europi i svijetu.

- Imamo dobru izgrađenu plinsku infrastrukturu, imamo LNG terminal, domaću proizvodnju koja pokriva oko trideset posto domaće potrošnje. Također imamo skladište plina, dakle imamo sve preduvjete da imamo sigurnu plinsku sezonu u RH - rekao je Pudić.

Komentirajući aktualne cijene plina, naveo je da su svjetske cijene plina na burzama porasle zbog rata u Zaljevu.

- Cijene jesu otišle gore na tržištu - naglasio je, dodavši da su odlukom Vlade subvencije, koje traju do 31. ožujka naredne godine, nešto povećane u odnosu na prethodno razdoblje.

Državne intervencije, predviđa Pudić, neće biti vječne budući da se radi o fosilnim gorivima, no sada su, kaže, dobrodošle jer garantiraju neku predvidivost za kućanstva.

Cijene plina kreću se oko 80 eura za MWh

Isto tako, smatra da trenutačne visoke cijene nisu dugoročno održive, naravno ako se geopolitička situacija smiri, budući da je povijest pokazala da one mogu biti i po 20 eura po megavatsatu (MWh). Sada se ta cijena kreće oko 80 eura za MWh.

Istaknuo je i da je hrvatsko skladište plina Okoli zapunjeno 85 posto, što je, tvrdi, daleko više od europskog prosjeka koji je 72 posto i garantira sigurnost opskrbe za ovu ogrjevnu sezonu.

Direktor Sektora za razvoj poslovanja u HEP- Trgovini Marko Blažević također je potvrdio da je Hrvatska spremna za predstojeću ogrjevnu sezonu te da su poduzete sve potrebne radnje kako bi se osigurala sigurna i pouzdana opskrba plinom.

- S obzirom na okolnosti koje vidimo na svjetskom tržištu i nemotiviranosti trgovaca i opskrbljivača za punjenjem skladišta, Vlada je reagirala pravodobno - rekao je Blažević. HEP je pri tome ispunio svoju obvezu, a povećani su i kapaciteti krčkog LNG-a, gdje, doduše, 20 posto plina još neko vrijeme dolazi iz Rusije.

Do 2030. očekuje se potrošnja energije u Europi od 137 TWh

Predsjednik Uprave tvrtke Siemens Energy Croatia Boris Miljavac sigurnost opskrbe gleda iz perspektive cijelog energetskog miksa u kojem plin zauzima ključno mjesto.

- LNG terminal nam je otvorio šarolike izvore za uvoz, a imamo, naravno i neka vlastita polja. Ali ono gdje mi vidimo ključan element je utrostručenje proizvodnje i potrošnje energije negdje do 2040. godine i to na svjetskoj razini - rekao je Miljavac.

Gledajući samo Europu, ističe, trenutačno trošimo oko 84 teravatsati (TWh), dok se do 2030. očekuje potrošnja od 137 TWh.

- Jedan značajan dio toga dolazi iz plina - naglasio je.

Direktor tvrtke LNG Hrvatska Ivan Fugaš naveo je kako je obavljeno sedmo po redu održavanje postrojenja nakon kojeg je brod potpuno spreman za ogrjevnu sezonu.

- Pripremili su se za ogrjevnu sezonu i mislim da s njom ne bi trebalo biti nikakvih problema - rekao je Fugaš, dodavši da je dio plina namijenjen izvozu.

- Mi smo već sad regionalni hub s obzirom da jednu milijardu, milijardu i pol eura već imamo spremno za izvoz. To će u budućnosti još malo i porasti, tako da mislim da smo se već sada u potpunosti pozicionirali na energetskoj karti Europe - istaknuo je Fugaš.