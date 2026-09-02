Plin od listopada skuplji osam posto, računi veći 59 eura godišnje

Na prosječnu godišnju potrošnju kućanstva od 10.000 KWh trošak bi uz postojeće subvencije iznosio 59 eura godišnje, a bez subvencija 77 eura

Plin od prvog listopada sigurno poskupljuje, a koliko će iznositi krajnja cijena za potrošače ovisit će o tome hoće li Vlada produžiti subvencije za kućanstva koje su na snazi do 30. rujna. Do tada bi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) trebala odrediti nove tarifne stavke, a najkasnije do 21. rujna, odnosno deset dana prije početka nove regulacijske godine.

- Ako ostanu na snazi Vladine subvencije, cijena plina porast će za 4 eura po megavatsatu, a u slučaju ukidanja subvencija rast bi iznosio od 3 do 8 eura po megavatsatu. Tako bi rast cijene plina sa subvencijama iznosio oko 8 posto, bez Vladinih subvencija rast bi ponegdje iznosio više 13 od 20 posto, a izračun je formiran na temelju kretanja cijena plina od početka svibnja do početka srpnja - pojašnjava predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin (HSUP), Dalibor Pudić.