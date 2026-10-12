Hormuz trese tržišta: nafta iznad 106 dolara, plin blizu 84 eura

Napadi podižu energente, USDA ruši cijene žitarica, bakar ide prema rekordu, a tržišta čekaju američku inflaciju

Pred nama je zanimljiv tjedan na tržištima burzovnih roba. Srijeda će biti osobito važna jer će biti objavljeni podaci o američkom indeksu potrošačkih cijena, odnosno CPI inflaciji, koji bi mogli znatno utjecati na kretanje cijena roba.

Ekonomisti očekuju da je godišnja stopa inflacije u rujnu porasla na 3,7 posto, dok bi temeljna inflacija trebala iznositi 2,5 posto. Tržište je nervozno zbog mogućnosti ponovnog snažnijeg rasta cijena i posljedično strože politike američke središnje banke. Inflacija osjetno viša od očekivanja mogla bi dodatno ojačati dolar, čime bi američka roba postala skuplja kupcima koji posluju u drugim valutama.