Biznis i politika
Hormuz trese tržišta: nafta iznad 106 dolara, plin blizu 84 eura
12. listopada 2026.
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Napadi podižu energente, USDA ruši cijene žitarica, bakar ide prema rekordu, a tržišta čekaju američku inflaciju
Pred nama je zanimljiv tjedan na tržištima burzovnih roba. Srijeda će biti osobito važna jer će biti objavljeni podaci o američkom indeksu potrošačkih cijena, odnosno CPI inflaciji, koji bi mogli znatno utjecati na kretanje cijena roba.
Ekonomisti očekuju da je godišnja stopa inflacije u rujnu porasla na 3,7 posto, dok bi temeljna inflacija trebala iznositi 2,5 posto. Tržište je nervozno zbog mogućnosti ponovnog snažnijeg rasta cijena i posljedično strože politike američke središnje banke. Inflacija osjetno viša od očekivanja mogla bi dodatno ojačati dolar, čime bi američka roba postala skuplja kupcima koji posluju u drugim valutama.
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