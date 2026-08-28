Država spiskala 300 milijuna eura na subvencije: Što nas čeka najesen?

Država je amortizirala udar na račune građana, ali istekom Vladinih mjera i s praznijim skladištem Okoli slijedi novi test od jeseni

U polugodišnjem izvještaju o radu Ministarstva gospodarstva stoji kako su rashodi tog resora samo u prvih šest mjeseci porasli za čak 92,9 posto, a iz podataka se da iščitati kako su najveća stavka u tim rashodima energetske subvencije.

Masivan financijski zahvat kojim je država preuzela ulogu amortizera inflatornog udara stajao je u prvih šest mjeseci ove godine oko 300 milijuna eura, pa se postavlja pitanje što bi se sa inflacijom događalo da toga nije bilo.

Subvencije usporile inflaciju?

Podsjetimo, stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena, u srpnju je iznosila 3,9 posto u odnosu na srpanj lani, dok je u odnosu na lipanj ove godine niža za 0,2 posto. Nakon što je u lipnju inflacija usporila na 4,5 posto na godišnjoj razini sa svibanjskih 5,2 posto i travanjskih 5,8 posto, u srpnju je usporavanje nastavljeno.

Koliko je energija pritiskala inflaciju najbolje pokazuju podaci DZS-a: unatoč državnim mjerama, energetska komponenta i dalje je rasla znatno brže od ukupnih potrošačkih cijena.