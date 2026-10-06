Kratohvil: Obrtnik ne bi trebao postati informatičar da bi mogao raditi svoj posao

Predsjednik HOK-a upozorava na trošak Fiskalizacije 2.0, traži manje administracije za obrtnike i potvrđuje kandidaturu za novi mandat

Obrtnici u završnicu godine ulaze s nizom promjena koje izravno zadiru u njihovo poslovanje: donesen je novi Zakon o obrtu, mijenjaju se porezi i doprinosi, približava se Fiskalizacija 2.0, a nakon odgode primjene sidrenih cijena HOK sada traži izuzeće obrtnika i mikro poduzetnika od dodatnih obveza. Istodobno je za 10. listopada najavljen prosvjed obrtnika i poduzetnika, čiji su organizatori pozvali Komoru da stane iza svojih članova.