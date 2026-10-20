Poslodavci sve manje zapošljavaju: Potražnja pala gotovo 15 posto

Potražnja za radnicima slabi tijekom cijele godine, a najveći pad oglasa bilježe Južni Jadran te zanimanja u turizmu i građevinarstvu.

Indeks slobodnih radnih mjesta (OVI indeks) za rujan ove godine bio je u padu od 14,9 posto u odnosu na rujan lani, pokazuju najnoviji podaci Ekonomskog instituta Zagreb (EIZ), iz kojeg navode da trend serija upućuje na kontinuirano, postupno hlađenje potražnje za radom.

- Pogled na trend seriju, koja je očišćena od sezonskih i kratkoročnih oscilacija, upućuje na kontinuirano, postupno hlađenje potražnje za radom. Naime, linija trenda bilježi polagani pad tijekom cijele 2026. godine, spustivši se s razina iznad 100 bodova početkom godine na 94 boda u rujnu - istaknuli su u objavi na svojim internetskim stranicama.

Tezu o usporavanju potražnje potvrđuju i najnoviji mjesečni podaci, pa tako iz EIZ-a ističu da je nakon blagog oporavka u kolovozu, desezonirana vrijednost indeksa u rujnu bilježi pad u odnosu na prethodni mjesec, i to za 4,9 posto.

- Promatramo li širu kvartalnu dinamiku kroz desezonirane podatke, treće tromjesečje završilo je u minusu od -1,4 posto u odnosu na drugo tromjesečje ove godine. S obzirom na to da je desezonirani indeks padao u dva od tri mjeseca trećeg tromjesečja, to dodatno učvršćuje sliku o promijenjenoj dinamici na tržištu rada.

Ovakvo popuštanje potražnje sugerira stabilizaciju zapošljavanja i vjerojatno odražava smanjenje mobilnosti radne snage, kao i zasićenje nakon snažnih ciklusa zapošljavanja iz prethodnih godina - tumače iz EIZ-a.

Najveći pad broja oglasa za građevinske radnike

I u rujnu su prodavač i skladištar zadržali svoje pozicije kao prvo i drugo najtraženije zanimanje. No, knjigovođe su se s četvrtog mjesta popele na treće, dok su konobari s trećeg pali na četvrto mjesto. Na peto mjesto probili su se vozači, istisnuvši pritom kuhare koji su tu poziciju držali prije godinu dana.

S obzirom na to da je indeks zabilježio smanjenje potražnje, najveći negativan doprinos ukupnom godišnjem padu od 14,9 posto imali su oglasi za konobare (-1,3 postotna boda), građevinske radnike (-0,9 postotnih bodova), referente (-0,8 postotnih bodova) te inženjere građevine (-0,7 postotnih bodova).

Najveći pad na ljestvici najtraženijih zanimanja zabilježili su oglasi za građevinske radnike, koji su pali za šest mjesta, odnosno sa 14. na 20. poziciju. S druge strane, najveći skok na ljestvici, i to za po tri mjesta naviše, ostvarilo je nekoliko zanimanja: serviseri (s 10. na 7. mjesto), auto serviseri (s 19. na 16.), farmaceuti (s 20. na 17.), ekonomisti (s 25. na 22.) te učitelji (s 34. na 31. mjesto).

Podaci pokazuju i da su sve regije u rujnu zabilježile pad broja oglasa na godišnjoj razini. Prednjači Južni Jadran s padom od 24,8 posto, a slijede Sjeverni Jadran s 13,9 posto te Središnja Hrvatska s padom od 6,3 posto. Istočna Hrvatska zabilježila je najblaži pad, svega -1,8 posto.

OVI - Online Vacancy Indeks, mjesečni je indeks online oglasa slobodnih radnih mjesta razvijen na Ekonomskom institutu u suradnji s portalom MojPosao, a svrha mu je pružanje pravovremenih informacija o trenutnom stanju potražnje za radom. Izrađuje se jednostavnim prebrojavanjem broja jedinstvenih novih oglasa čiji rokovi prijave završavaju u mjesecu za koji se indeks izračunava.