RIT Croatia pokrenuo projekt R.I.T.A. vrijedan 161 tisuću eura

U tri godine predviđeno je 300 stručnih praksi za razvoj novih digitalnih alata, karijernog savjetovanja i jačanja mreža poslodavaca

Veleučilište RIT Croatia je pokrenulo projekt „Unapređenje kapaciteta veleučilišta RIT Croatia za stručnu praksu, akademski i karijerni razvoj studenata” – R.I.T.A., usmjeren na unaprjeđenje stručnih praksi, karijernog razvoja studenata, suradnje s poslodavcima te širenje zajednice diplomanata. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., a provodit će se do srpnja 2029. godine.

Cilj projekta je povećati zapošljivost studenata kroz kvalitetnije i dostupnije stručne prakse, modernizaciju procesa njihove evaluacije, jačanje karijernog savjetovanja te aktivnije povezivanje studenata, diplomanata i poslodavaca.

Jedna od najvažnijih novosti za studente bit će razvoj novih digitalnih alata koji će na jednom mjestu objediniti informacije o otvorenim radnim mjestima i stručnim praksama, partnerima poslodavcima, konferencijama i radionicama te omogućiti jednostavnije prijavljivanje, praćenje i evaluaciju stručnih praksi.

Projekt uključuje i daljnje jačanje suradnje s poslodavcima kako bi studenti tijekom studija imali pristup većem broju kvalitetnih prilika za stjecanje radnog iskustva. Paralelno će se razvijati aktivnosti karijernog savjetovanja te graditi aktivna zajednica diplomanata koja će studentima omogućiti dodatno umrežavanje, mentorstvo i razmjenu iskustava.

Početak projekta obilježen je kick-off konferencijom i panel raspravom koja je otvorila važno pitanje: kako bolje povezati očekivanja nove generacije mladih profesionalaca s potrebama poslodavaca i stvarnošću suvremenog tržišta rada.

Tijekom trogodišnjeg provedbenog razdoblja projektom je predviđeno 300 stručnih praksi, pet karijernih radionica i događanja, sedam događanja koji uključuju diplomante RIT Croatia, razvoj dva nova digitalna IT modula te širenje mreže partnerskih poslodavaca. Kroz te aktivnosti RIT Croatia želi studentima omogućiti lakši prijelaz iz učionice na tržište rada i dodatno ojačati povezanost obrazovanja i potreba gospodarstva.

Projekt R.I.T.A. ukupne je vrijednosti 160.953,80 eura, od čega se 98 posto financira sredstvima Europske unije kroz Europski socijalni fond plus.