Biznis i politika

Vaučere HZZ-a za mikrokvalifikacije dosad iskoristilo 65 tisuća ljudi

13. listopada 2026.
Vaučere HZZ-a za mikrokvalifikacije dosad iskoristilo 65 tisuća ljudi
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Za troškove obrazovanja u posljednje četiri godine isplaćeno je 57 milijuna eura, od čega 82 posto privatnim pružateljima obrazovanja

Piše: Dražen Katalinić

Vaučere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kojima se financira program ili tečaj mikrokvalifikacije, u zadnje četiri godine iskoristilo je 65 tisuća ljudi, a još pet tisuća korisnika čeka početak edukacije. Vaučeri iznose od 200 do četiri tisuće eura, a namijenjeni su zaposlenima i nezaposlenima, dok se učenici, studenti i umirovljenici na njih ne mogu prijaviti.

HZZ-ovi vaučeri za mikrokvalifikacije služe za financiranje kraćih obrazovnih programa kojima se stječu konkretna znanja i vještine potrebne za rad, pri čemu mikrokvalifikacija obuhvaća uži skup kompetencija, a ne cijelo zanimanje. Novac se ne isplaćuje polazniku, nego obrazovnoj ustanovi, a ukoliko cijena programa premašuje odobreni vaučer, razliku plaća polaznik ili njegov poslodavac.

Iz odgovora Vlade na zastupničko pitanje Damira Barbira u lipnju ove godine, za troškove obrazovanja u posljednje četiri godine, otkako se provodi program vaučera, isplaćeno je 57 milijuna eura, od čega je 82 posto sredstava isplaćeno privatnim pružateljima obrazovanja.

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