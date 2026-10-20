Tko kupuje hrvatske tvrtke? Država već provodi tajne provjere kupaca

EU sve strože nadzire strane kupce, posebno u industriji. Hrvatska je pokrenula prve dvije provjere, ali ne znamo o kojim je tvrtkama riječ

Europska unija sve pomnije provjerava tko kupuje europske kompanije i sve je izraženija zabrinutost da bi preuzimanjem strateški važnih kompanija strani investitori mogli dobiti pristup osjetljivim tehnologijama, podacima, ključnoj infrastrukturi ili resursima o kojima ovisi funkcioniranje gospodarstva.

Odnedavno takvu je regulativu implementirala i Hrvatska, a kao i u EU, i kod nas bi se s posebnom pozornošću trebala pratiti osjetljiva ulaganja iza kojih stoje države izvan EU-a, odnosno kompanije povezane sa tim trećim državama.