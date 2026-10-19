UGP i SMOi traže ukidanje obveze isticanja baznih cijena

Udruge su Vladi predale deset zahtjeva za rasterećenje poslovanja, među kojima su ukidanje baznih cijena i obvezne objave cjenika

Predstavnici Udruge Glas poduzetnika (UGP) i Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače (SMOi), predali su u ponedjeljak Vladi zahtjeve koji se odnose na ukidanje obveza isticanja bazne cijene proizvoda i objavu cjenika, a tu su i drugi zahtjevi za rasterećenje poslovanja.

Među njima su rasterećenje paušalnih obrtnika, smanjenje administrativnih i poreznih opterećenja, zaštita postojećih prava obiteljskih iznajmljivača, veća transparentnost državne administracije te uključivanje malih poduzetnika, obrtnika i iznajmljivača u donošenje propisa koji izravno utječu na njihov rad.

Kristina Bakula iz UGP-a rekla je da je deset zahtjeva koje su danas u obliku predstavke UGP i SMOi dostaviti Vladi, istaknuto na nedavnom prosvjedu u Zagrebu.

- Cilj nam je s ovih deset zahtijeva podići standard građana u Hrvatskoj, posebno poduzetnicika, obrtnika, OPG-ovaca, malih obiteljskih iznajmljivača i radnika, jer smatramo da građani RH zaslužuju bolji standard i bolje životne i radne uvjete - rekla je Bakula.

Istaknula je kako su zahtjevi službeno uručeni Vladi kroz predstavku, kako bi im bila obvezna odgovoriti.

UGP i SMOi očekuju od Vlade, kako je navela, da najprije provede odluku koju je najavila - ukidanje dodatne cijene i da će onda kroz izmjenu Zakona o zaštiti potrošača ukinuti obvezu isticanje bazne cijene za obrtnike, male poduzetnike, mikro i srednje poduzetnike te male obiteljske iznajmljivače. Očekuju i ukidanje odluke o obvezi isticanja cjenika na mrežnima stranicama, jer smatraju da to nekima služi isključivo kao promocija, a ne kao dodatna obveza i dodatni trošak za ažuriranje. Među zahtjevima je i povećanje osobnog odbitka kako bi se svim radnicima povećale plaće.

To su, kako je rekla, ključni zahtjevi koje Vlada može provesti u roku od tri mjeseca.

Podsjetila je kako ih je u lipnju ministar financija Tomislav Ćorić pozvao na razgovor, uvažio dio zahtijeva vezan uz obrtnike te se nadaju da će se razgovori nastaviti.

Na novinarski upit predstavlja li problem to što Pravilnik o isticanju bazne cijene proizvoda i Pravilnik o načinu objave cjenika stupaju na snagu par dana nakon završetka javne rasprave, Bakula je odgovorila da je problem jer se ne zna kava će biti finalna verzija pravilnika i kakve će obveze u konačnici on propisati.

Pravilnik o isticanju bazne cijene, kako je rekla, je dosta nedorečen i pun nejasnoće, preopćenit je, stvari se pravno mogu različito tumačiti i ostavlja puno pravnih praznina i mjesta za kažnjavanje ljudi. To što netko u javnom prostoru kaže da će nešto biti izuzeto, dok se ne stavi na papir tome nitko ne vjeruje, kazala je.

Ukoliko se rokovi ne ispoštuju najavila je da će slati dopise europskim institucijama, a spremni su i na prosvjede na Markovom trgu. Pojasnila je kako za svaki zahtjev imaju rok, a rok za isticanje bazne cijene i objave cjenika je 17. studenog i to je prvi rok.