Biznis i politika
Španjolski 'kralj aluminija' otvara tvornicu nadomak Zagreba
19. listopada 2026.
foto Shutterstock
Španjolski Cortizo već u studenome planira otvoriti proizvodno-logistički centar u Dugom Selu, vrijedan 18 milijuna eura
Španjolski Cortizo, specijaliziran za proizvodnju aluminijskih i PVC profila za građevinarstvo i industriju, čijim je fasadnim rješenjima i opremom preuređena zagrebačka Palača pravde, već u studenome planira preseliti svoje poslovanje u Hrvatskoj u novi proizvodno-logistički centar u Dugom Selu.
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