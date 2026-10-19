Biznis i politika

Španjolski 'kralj aluminija' otvara tvornicu nadomak Zagreba

19. listopada 2026.
Nova Bana, Slovakia - June, 11, 2022 Cortizo Slovakia. Cortizo is leader on manufacturing and distribution of aluminum and PVC systems and profiles for industry and architects.
foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Španjolski Cortizo već u studenome planira otvoriti proizvodno-logistički centar u Dugom Selu, vrijedan 18 milijuna eura

Španjolski Cortizo, specijaliziran za proizvodnju aluminijskih i PVC profila za građevinarstvo i industriju, čijim je fasadnim rješenjima i opremom preuređena zagrebačka Palača pravde, već u studenome planira preseliti svoje poslovanje u Hrvatskoj u novi proizvodno-logistički centar u Dugom Selu.

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