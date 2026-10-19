Hanfa traži tvrtke koje žele do kapitala: prijave su otvorene

Prijave su otvorene do 5. prosinca, a poduzetnici mogu provjeriti spremnost za ulazak investitora, izdavanje obveznica ili izlazak na bur

Poduzeća koja planiraju rast, nove investicije ili širenje poslovanja sada mogu uz pomoć stručnjaka besplatno provjeriti u kojoj su mjeri spremna za financiranje putem tržišta kapitala. Hanfa i Ministarstvo financija Republike Hrvatske otvorili su prijave za PutNaTržište, edukativno-simulacijski sandbox u kojem tvrtke dobivaju objektivnu procjenu svoje spremnosti za različite oblike financiranja, uključujući ulaganja fondova rizičnog i privatnog kapitala (VC i PE), izdavanje obveznica ili izlazak na burzu putem inicijalne javne ponude dionica (IPO). Prijave su otvorene od 20. listopada do 5. prosinca 2026.

Program je namijenjen društvima različitih veličina i stupnjeva razvoja, osobito onima koja planiraju daljnji rast, nove investicije ili širenje poslovanja te žele bolje razumjeti koje im mogućnosti financiranja stoje na raspolaganju. Osim društava koja razmatraju izlazak na burzu, program je namijenjen i poduzećima koja traže kapital za rast, razmišljaju o partneru za sljedeću fazu razvoja ili se suočavaju s pitanjima generacijske tranzicije. Ovisno o svojim potrebama i planovima, poduzeća mogu razmotriti različite mogućnosti, poput fondova rizičnog i privatnog kapitala, obveznica, Progress tržišta ili drugih modela financiranja i rasta.

Sudjelovanje ne podrazumijeva obvezu provođenja transakcije ni izlaska na tržište kapitala, već poduzećima pruža priliku da prije donošenja važnih poslovnih odluka dobiju objektivan i stručan pogled izvana te jasniju sliku o svojim mogućnostima.

Što poduzeća dobivaju sudjelovanjem?

Nakon prijave i inicijalne procjene svakom se društvu dodjeljuje personalizirani tim stručnih partnera, koji uključuje najmanje financijskog i pravnog stručnjaka. Tijekom sastanaka, razgovora i analize poslovne dokumentacije procjenjuju se različiti aspekti poslovanja, uključujući poslovni model, financijske pokazatelje, kapitalnu strukturu, održivost rasta, organizacijske i upravljačke kapacitete te strateške i investicijske planove.

Rezultat procesa jest strukturirano dijagnostičko izvješće koje sadržava procjenu spremnosti društva za pojedine oblike financiranja, identificira područja za unaprjeđenje te donosi preporuke za moguće daljnje korake.

Sudjelovanje u programu u potpunosti je besplatno, povjerljivo i neobvezujuće. Projekt PutNaTržište okuplja široku mrežu stručnjaka i institucija iz područja financija, investicija, prava, revizije, konzaltinga i drugih područja važnih za tržište kapitala. U programu trenutačno sudjeluje 51 partner, među kojima su i institucije poput Ministarstva financija, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge banaka i Hrvatske udruge poslodavaca, kao i brojni stručni partneri iz privatnog sektora.

Sve informacije o programu, uvjetima sudjelovanja i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na mrežnim stranicama sandboxa PutNaTržište.