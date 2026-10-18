Ugradili ste kamere za zaštitu, a hakerima možda otvorili vrata

Povezanost nadzornih kamera otvara nove putove napada, osobito ako uređaj nije odvojen u zaseban mrežni segment, a softver nije redovito ažuriran

Kamera koja prepoznaje osobu, vozilo ili određeni događaj više nije samo dio fizičke zaštite. Postala je mrežni uređaj koji obrađuje podatke, komunicira s drugim sustavima i sve češće samostalno analizira videosadržaj. Zbog toga se uz pitanje što kamera može postavlja i drugo: koliko je sigurna i koliko podataka treba obrađivati? Upravo se na tome lome dvije ključne teme suvremenog videonadzora, kako kamere zaštititi od kibernetičkih napada uz načelo zero trusta te kako iskoristiti AI analitiku, a da se ne prijeđe granica prema biometrijskoj obradi podataka koju strože reguliraju GDPR i Akt o umjetnoj inteligenciji.

– Pametni videonadzor danas je mnogo više od kamere koja samo snima i omogućuje naknadni pregled snimke. Suvremeni sustavi analiziraju sliku u realnom vremenu i mogu prepoznati određeni događaj te o njemu odmah obavijestiti korisnika ili pokrenuti neku drugu radnju – ističe direktor tvrtke Raptor Dario Trtinjak.

Prepoznavanje i/ili razumijevanje

Najčešće su funkcije detekcija ljudi i vozila, ulazak u određeni prostor, prelazak virtualne linije, brojenje ljudi i vozila, očitanje registarskih oznaka te pretraživanje snimki. U industrijskim sustavima analitika se upotrebljava i za sigurnost rada, primjerice za detekciju ulaska u zabranjenu zonu ili provjeru korištenja zaštitne opreme. No mogućnost prepoznavanja obrasca nije isto što i razumijevanje ponašanja.