Kibernetički incidenti u Hrvatskoj rastu, a AI mijenja pravila zaštite

Na konferenciji CyberGuard upozoreno je na rast kibernetičkih napada, zlouporabu AI-ja protiv djece i nove sigurnosne rizike za tvrtke.

Treću godinu zaredom A1 Hrvatska i Centar za sigurniji internet okupili su na konferenciji CyberGuard domaće i međunarodne stručnjake iz područja online sigurnosti, kibernetičke sigurnosti, obrazovanja, civilnog sektora, tehnologije i regulative. U središtu ovogodišnjega programa bili su izazovi koje donosi ubrzani razvoj umjetne inteligencije: od novih prijetnji djeci na internetu, do kibernetičke sigurnosti tvrtki.

Na središnje teme konferencije, uz domaćine, predsjednika Uprave A1 Hrvatska i A1 Slovenija Dejana Turka, i voditelja Centra za sigurniji internet Tomislava Ramljaka, osvrnuli su se i predstavnici Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske, institucija Europske unije te Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

- Tehnologija nema moralni kompas. Umjetna inteligencija jednako je moćna u rukama onih koji žele stvarati dobro kao i u rukama onih koji je žele zloupotrijebiti. Naša djeca odrastaju u svijetu u kojem fotografija više nije dokaz istine, a glas koji čujemo preko telefona ne mora pripadati osobi koju volimo. Zato ih moramo učiti da kritički promišljaju i ono što vide i čuju.

U A1 Hrvatska sigurnost smatramo sastavnim dijelom povezanosti koju omogućujemo. Kroz dugogodišnju suradnju s Centrom za sigurniji internet pomažemo djeci, roditeljima i nastavnicima da se snađu u digitalnom svijetu, a tvrtkama svojim znanjem i rješenjima za kibernetičku sigurnost pomažemo zaštititi podatke i poslovanje - izjavio je Dejan Turk.

Kako AI mijenja rizike s kojima se suočavaju djeca, u uvodnom je predavanju objasnio Federico Becchetti, zamjenik voditelja Odjela za zločine nad djecom u Interpolu, dok se Ratko Mutavdžić, viši direktor za savjetovanje javnog sektora na globalnoj razini u Microsoftu, osvrnuo na to kako se organizacije mogu prilagoditi ubrzanim tehnološkim promjenama i ojačati kibernetičku sigurnost.

Tehnologija se sve češće zlorabi na štetu djece upozorili su i iz britanske neprofitne organizacije Internet Watch Foundation (IWF), koja s interneta uklanja materijale seksualnog zlostavljanja djece. U prvih šest mjeseci ove godine pronašli su 6.310 takvih slika izrađenih umjetnom inteligencijom, 40 posto više nego u cijeloj prošloj godini, a na čak 98 posto njih prikazane su djevojčice. Ngaire Alexander, voditeljica Hotlinea u IWF-u, govorila je o tome kako se mijenja seksualno zlostavljanje djece na internetu te kako se takvi materijali mogu prijaviti.

- Kad govorimo o sigurnosti djece na internetu, često prvo pomislimo na tehnologiju, platforme, algoritme, umjetnu inteligenciju i zakone. No ne smijemo zaboraviti odnos koji gradimo s djecom. Dobna granica može odrediti kada dijete smije koristiti društvene mreže, ali odnos povjerenja utječe na to hoće li nam reći što ga muči. Djeca moraju znati da nam se mogu obratiti bez straha od osude ili kazne, čak i kada su pogriješila. Zato je, uz zaštitne mjere i digitalnu pismenost, važno da ih slušamo i razgovaramo s njima o onome što doživljavaju online - naglasio je Tomislav Ramljak.

U panelu „#BoljiOnline: Sigurni iza ekrana“, koji je vodila Iva Ančić, rukovoditeljica brenda, marketinških komunikacija, strateških projekata i rasta u A1 Hrvatska, poseban naglasak stavljen je na važnost sustavnog razvoja digitalnih vještina mladih. Dunja Marušić Brezetić, ravnateljica I. gimnazije Zagreb, predstavila je iskustvo škole koja je prva u Hrvatskoj uvela fakultativni predmet Digitalna pismenost, razvijen u suradnji A1 Hrvatska i Centra za sigurniji internet.

Nove prijetnje i ubrzan razvoj umjetne inteligencije predstavljaju rizik i za poslovanje tvrtki, što potvrđuju podaci CERT-a, koji je u 2025. obradio 1.513 kibernetičkih incidenata, 35,9 posto više nego godinu ranije. Zato je na CyberGuardu A1 Hrvatska okupio poslovne korisnike i partnere koji su razmijenili iskustva o tome kako iskoristiti potencijal umjetne inteligencije, a istodobno smanjiti nove sigurnosne rizike koje ona donosi.

Stručnjaci iz tvrtki Podravka, Infigo, King ICT i NLB Lease&Go raspravljali su o tome kako umjetnu inteligenciju uvesti u poslovanje, a da tvrtke pritom ne postanu ranjivije, dok je Tomislav Vazdar iz savjetodavne tvrtke Riskoria govorio o autonomnim AI agentima kao novom alatu napadača. Pritom je istaknuo da je materijalna šteta uzrokovana kibernetičkim kriminalom prema podacima MUP-a iznosila više od 16 milijuna eura u prvih šest mjeseci ove godine.

Važnost infrastrukture za kibernetičku otpornost naglasio je Bojan Klasan, rukovoditelj realizacija ICT rješenja i usluga data centra u A1 Hrvatska, koji je pokazao kako fizička infrastruktura podatkovnih centara doprinosi sigurnosti i kontinuitetu digitalnih usluga. Na primjeru A1 podatkovnog centra pokazao je kako se sigurnost digitalnog poslovanja oslanja na fizičku infrastrukturu, redundanciju i pouzdanost sustava.

Povezujući pitanje online sigurnosti s izazovima s kojima se suočavaju obrazovni sustav, djeca i poslovni sektor, konferencija CyberGuard još je jednom ukazala na nužnost partnerstva civilnog, poslovnog i državnog sektora u stvaranju sigurnog i odgovornog digitalnog okruženja.