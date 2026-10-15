Umičević: Pred nama je jedna od najvećih svjetskih kriza s dizelom

Hrvatskoj prije prijeti skupo gorivo nego nestašice. Umičević predlaže oporezivanje izvanredne zarade Ine i upozorava na kontrolu Mola

Piše: Dražen Katalinić

Hrvatskoj prije prijeti skuplji dizel nego nestašice, a vlastita rafinerija ne jamči jeftinije gorivo, kaže za Lider Jasminko Umičević, naftni stručnjak s više od četiri desetljeća iskustva i nekadašnji izvršni direktor i zamjenik generalnog direktora Ine, koji je karijeru i započeo u toj kompaniji. Zagovara oporezivanje izvanredne rafinerijske zarade i upozorava da energetska sigurnost ovisi i o tome tko odlučuje o Ini.

Usred rata i preokreta u sankcijama tržište se mijenja iz dana u dan. Što je danas najveća opasnost: nedostatak sirove nafte, manjak derivata ili teškoće s prijevozom? U kojoj smo fazi krize?