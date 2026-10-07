Naftne zalihe na svijetu blizu točke stresa

Više od milijardu barela već je povučeno iz zaliha, a energetski čelnici upozoravaju da je sustav sve ranjiviji

Nafta u svjetskim skladištima koja se može odmah plasirati na tržište gotovo je iscrpljena, upozorili su na konferenciji u Londonu poslovni čelnici iz energetskog sektora, upozorivši da su zalihe blizu 'točke stresa'. Vlade i energetske kompanije povlačile su naftu iz zaliha kako bi popunile 'rupe' u opskrbi i ublažile skok cijena zbog dosad neviđenih poremećaja u isporukama s Bliskog istoka i iz Rusije u uvjetima oružanih sukoba, podsjeća Reuters.

- U komercijalnim zalihama danas je preostalo manje od šest milijardi barela, ali najveći dio praktički nije dostupan pa je sustav već pod pritiskom - upozorio je izvršni direktor saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco Amin Nasser na konferenciji Energy Intelligence Forum u Londonu.

- Zalihe dosežu točku stresa. Dostupno je tek 10 posto ili manje, zato im 100 milijuna barela predstavlja problem - naglasio je čelnik saudijskog naftnog diva.

Od početka ovogodišnje bliskoistočne krize iz zaliha je otpušteno više od milijardu barela nafte, uglavnom iz komercijalnih skladišta na kopnu, naveo je Nasser, i to je bila zadnja velika mjera koju je energetski sektor imao na raspolaganju.

Konzultacije u IEA-i

Skupina G7 objavila je prošli petak da će, preko Međunarodne agencije za energiju (IEA), iz skladišta na tržište plasirati 100 milijuna barela dizela i 'drugih rezervi', nakon poruka iz Washingtona da se raspravlja o zabrani izvoza kako bi se obuzdale cijene na domaćem tržištu.

- G7 traži od IEA da prati trenutno i potpuno ispunjavanje obaveza preuzetih u ožujku 2026. godine. U skladu s time, uzimajući u obzir obaveze koje su već ispunjene, podmirit ćemo, preko IEA-e, naše obaveze koordiniranim otpuštanjem 100 milijuna barela kroz razdoblje od četiri mjeseca, počevši od ovog trenutka - stoji u priopćenju G7, objavljenom na internetskoj stranici francuskog predsjedateljstva.

Pojedinosti o otpuštanju zaliha bit će objavljene nakon konzultacija sa članicama. U ožujku članice IEA-e odlučile su iz zaliha na tržište plasirati 400 milijuna barela nafte i naftnih proizvoda, a izvršni direktor agencije Fatih Birol rekao je prošli tjedan da ih je plasirano 325 milijuna barela. Svjetska potražnja za naftom iznosi, prema podacima IEA‑e, oko 102 milijuna barela dnevno.

Vožnja na dva kolosijeka

Naftno je tržište zbog topljenja zaliha danas krhkije, a to se pretočilo u povišene minimalne cijene nafte, objašnjava izvršni direktor Chevrona Mike Wirth.

Previranja na naftnim tržištima protegnut će se i na razdoblje iza 2027. godine, rekli su poslovni čelnici na konferenciji u ponedjeljak, naznačivši da bi popunjavanje ispražnjenih skladišta moglo potrajati godinama, a treba istodobno podmirivati svjetsku potražnju.

Uskladištena nafta ne može se pak odmah upotrijebiti, zbog operativnih čimbenika, poput taloga na dnu skladišta i količina potrebnih za cijevi, ali i onih političkih, poput odredbi o minimalnim razinama zaliha, napominje Reuters.

Primjetna je ogromna potražnja za gradnjom dodatnih zaliha širom svijeta, domeće čelnik Saudi Aramca.

Šef kuvajtske državne naftne kompanije Kuwait Petroleum Corporation Nawaf Al-Sabah kaže da namjeravaju izgraditi nova skladišta u matičnom Kuvajtu i uz svoje rafinerije u inozemstvu.

- Svijet se oslanja na pomorske isporuke nafte s Bliskog istoka kako bi se održala ravnoteža na tržištu tijekom zime, budući da na Zapadu nema više rezervi koje se mogu crpiti - istaknuo je pak izvršni direktor kompanije za trgovinu sirovinama Vitol Russell Hardy. Američke strateške naftne zalihe spustile su se u međuvremenu na najnižu razinu od listopada 1982., pokazuju podaci ministarstva energetike. Novo tjedno izvješće bit će objavljeno tokom dana.