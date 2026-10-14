Zašto ni novac ni niže kamate ne jamče rast? Nobelovci imaju odgovor

Robert Hall i Michael Woodford pokazali su zašto učinak državne potrošnje i kamatnih stopa ovisi i o očekivanjima građana i poduzetnika

Zašto građani ne žele potrošiti novac koji im država podijeli kako bi pokrenula gospodarski rast? Zašto ni drastično snižavanje kamatnih stopa više nije jamstvo da će poduzetnici pokrenuti nove investicije? I, napokon, kako je moguće da središnja banka smiri inflaciju i prije nego što povuče ijedan konkretan potez? Upravo su takva pitanja desetljećima zaokupljala dvojicu američkih ekonomista, Roberta E. Halla i Michaela Woodforda, kojima je Kraljevska švedska akademija znanosti dodijelila ovogodišnju Nobelovu nagradu za ekonomiju.