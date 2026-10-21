Broj ženskih investitora u Hrvatskoj skočio za 60 posto

Finaxovi podaci ruše mitove: Hrvatice čine 49,6 posto ulagača i ulažu u dionice poput muškaraca, ali manje novca

Mit da je svijet financija i investiranja rezerviran isključivo za muškarce u Hrvatskoj ubrzano nestaje. Prema najnovijim podacima investicijske tvrtke Finax, struktura njihovih klijenata na domaćem tržištu pokazuje gotovo potpunu rodnu ravnotežu – muškarci čine 50,4 posto investitora, dok se udio žena popeo na čak 49,6 posto.

Trend izjednačavanja potvrđuju i brojke o rastu novih korisnika. Do kraja rujna broj investitorica u Finaxu porastao je za 60 posto na godišnjoj razini, nadmašivši rast muških investitora koji je iznosio 50 posto. Osim što se mijenja profil prosječnog ulagača, podaci ruše i uvriježeni stereotip da su žene sklonije konzervativnijim i opreznijim financijskim strategijama.

Slični rizici i dioničke strategije

Istraživanje Finaxa otkriva da žene biraju gotovo identične investicijske strategije kao i muškarci. Prosječni udio dionica u portfeljima žena iznosi 76,7 posto, dok kod muškaraca iznosi 78,3 posto, što čini zanemarivu razliku od svega 1,6 postotnih bodova.

Čak 64,2 posto ženskih portfelja sadrži između 80 i 100 posto dionica (kod muškaraca 67,9 posto), dok se za potpuno dioničku strategiju odlučuje 36,9 posto žena i 39,6 posto muškaraca. S druge strane, konzervativne strategije s manje od 30 posto dionica rijetke su kod oba spola – koristi ih tek 7,8 posto žena i 7,4 posto muškaraca.

Visoki udio dionica objašnjava se činjenicom da su ciljevi ulaganja primarno dugoročni, poput osiguravanja mirovine kroz Europsku mirovinu (PEPP) ili štednje za budućnost djece.

- Žene zbog razlika u plaćama u prosjeku zarađuju manje, a njihovu karijeru često prekidaju rodiljni i roditeljski dopusti. Sve to utječe na nižoj razini štednje i manje mirovine. Upravo zato žene imaju još veći razlog za ulaganje i izgradnju dugoročne financijske sigurnosti. Velik dio naših edukativnih aktivnosti usmjeren je prema njima i rezultati su jasno vidljivi", ističe Tamara Vrhovec Sekáč - menadžerica međunarodne ekspanzije u Finaxu.

Razlika u uplatama i zajednička slabost

Unatoč izjednačavanju u sklonosti riziku, razlike se i dalje vide u visini mjesečnih uplatama, što je izravna posljedica razlika u primanjima. Investitorice u prosjeku mjesečno izdvajaju 245 eura, dok muškarci ulažu 280 eura, odnosno 12,5 posto više.

Ipak, podaci ukazuju i na ključnu zajedničku slabost domaćih ulagača bez obzira na spol – izostanak kontinuiteta. Više od trećine klijenata ne uplaćuje sredstva redovito; točnije, povremeno ulaže 35 posto žena i 37 posto muškaraca.

Stručnjaci naglašavaju kako je za dugoročni uspjeh ključna navika, a ne traženje "savršenog trenutka" za ulazak na tržište.

- Od ulaganja je potrebno stvoriti naviku koja postaje rutina jednako kao i plaćanje stanarine ili režija. Ako čekamo kraj mjeseca kako bismo vidjeli hoće li nam nešto ostati, najčešće ne ostane ništa jer se troškovi prirodno prilagođavaju prihodima. Najbolje je rješenje postaviti trajni nalog odmah nakon primitka plaće i tako izdvajati najmanje 10 do 20 posto prihoda - poručuje Vrhovec Sekáč.

Razlike između investitora i investitorica u Hrvatskoj time se sve više svode na osobne financijske mogućnosti i individualne ciljeve, dok spol prestaje biti čimbenik koji diktira pristup financijskim tržištima.