Novi auto ili 60 tisuća eura za 20 godina?

Razlika između novog i rabljenog automobila može se, uz dugoročno ulaganje, pretvoriti u iznos dovoljan za kupnju još jednog auta

Pri kupnji osobnog automobila većina ljudi odlučuje se prema cijeni, opremi ili omiljenoj marki. No iz perspektive osobnih financija možda je još važnije jedno drugo pitanje – kupiti novo vozilo ili automobil star nekoliko godina. Naime, razlika u nabavnoj cijeni, prema izračunima investicijske platforme Finax, ako se uloži u ETF fondove, može s vremenom narasti do iznosa koji odgovara vrijednosti još jednog novog automobila ili pokriva troškove goriva tijekom više godina.

Cijena odabranog novog automobila srednje klase u Hrvatskoj danas se može kretati oko 40 tisuća eura. Isti model vozila, star do pet godina, s prijeđenih najviše 50 tisuća kilometara i još uvijek pod tvorničkim jamstvom, moguće je kupiti za oko 27 tisuća eura. Razlika u ovom konkretnom primjeru iznosi približno 13 tisuća eura.

Investirana razlika: još jedan automobil ili godine besplatnog goriva

Kada bi kućanstvo jednokratno investiralo ušteđenih 13 tisuća eura iz ovog primjera u široko diverzificirani ETF fond, uz pretpostavljeni prosječni godišnji prinos od osam posto, vrijednost investicije nakon deset godina narasla bi na približno 28 tisuća eura. Nakon deset godina vrijednost bi narasla na približno 28 tisuća eura, a nakon dvadeset na oko 60.600 eura, što je uz pretpostavljenu prosječnu inflaciju od 2,8 posto godišnje oko 35 tisuća eura u današnjim cijenama. Prema izračunima Finaxa, riječ je o iznosu koji u današnjim cijenama odgovara vrijednosti još jednog novog automobila srednje klase. Istodobno, takva bi svota mogla pokriti i troškove goriva tijekom niza godina, ovisno o navikama vožnje i kretanju cijena goriva.

- Kod kupnje automobila većina nas krene od mjesečne rate, a to je stavljanje kola ispred konja. Važnije je pitanje što nas auto stvarno košta i što bismo s tim novcem mogli drugo. Novi automobil najviše vrijednosti izgubi u prvih nekoliko godina, a kod dobro održavanog rabljenog taj je najveći udarac već podnio netko drugi. Razliku u cijeni zato ne treba potrošiti, nego uložiti, primjerice u jeftine i široko diverzificirane ETF fondove. Obitelj i dalje ima auto za svakodnevne potrebe, a uz njega i novac koji dugoročno radi za nju - kaže Emilio Gučec, country manager Finaxa za Hrvatsku.

Kada bismo usporedili cijene novih i rabljenih električnih vozila, razlika bi vjerojatno bila još izraženija nego kod automobila s motorom s unutarnjim izgaranjem. U tom slučaju investiranje ušteđenog iznosa moglo bi dugoročno rezultirati stvaranjem još veće vrijednosti imovine.

Auto gubi vrijednost, investicija je stvara

Prema investicijskoj platformi Finax, osobni automobili spadaju među imovinu koja nakon kupnje u pravilu gubi na vrijednosti. Najveći pad vrijednosti bilježe tijekom prvih pet godina, nakon čega se njihova vrijednost smanjuje sporijim tempom. S druge strane, investiranje na tržištima kapitala dugoročno imaju potencijal povećavati vrijednost investiranih sredstava zahvaljujući učinku složenog prinosa. Upravo zato odluka o kupnji kvalitetnog rabljenog vozila umjesto novog, iz dugoročne perspektive, može biti financijski isplativiji izbor.

- Kod ulaganja vrijedi ono staro: tko rano rani, dvije sreće grabi. Što ranije počnete, to složeni prinos ima više vremena za rad, pa 13 tisuća eura uloženih danas može vrijediti znatno više od istog iznosa uloženog tek za deset godina. Jamstva nema, ali dugoročno je vrijeme na strani onoga tko ulaže - ističe Gučec.

Prema mišljenju stručnjaka, upravo je povezivanje potrošačkih odluka s investiranjem jedan od temeljnih principa zdravog upravljanja osobnim financijama. Umjesto maksimalnog trošenja na imovinu koja prirodno gubi na vrijednosti, kućanstva mogu dio ušteđenih sredstava usmjeriti u investicije te tako postupno graditi financijsku pričuvu i dugoročnu imovinu za budućnost.

Analiza investicijske platforme Finax pokazuje da odluka o kupnji rabljenog umjesto novog automobila ne mora značiti odricanje od kvalitete. Odabirom očuvanog vozila s manjom kilometražom i važećim jamstvom kućanstvo može ostvariti značajnu uštedu, koju potom može iskoristiti za dugoročno stvaranje imovine. U prikazanom primjeru, razlika od 13 tisuća eura između novog i rabljenog vozila može se kroz ulaganje s vremenom pretvoriti u iznos dovoljan za kupnju još jednog automobila.