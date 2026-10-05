Prvi AI diktafon na svijetu PLAUD od sada dostupan i u Hrvatskoj

Jedna od najvećih prednosti PLAUD-a je mogućnost korištenja više od 10.000 profesionalnih predložaka za različite industrije i situacije

Globalno popularni AI diktafon PLAUD od sada je službeno dostupan i na hrvatskom tržištu, a tvrtka Elatus d.o.o. iz Velike Gorice postala je ekskluzivni distributer za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju.

PLAUD je jedan od pionira nove generacije AI uređaja za bilježenje razgovora i sastanaka te je prema istraživanju Euromonitora proglašen vodećim svjetskim brendom u kategoriji AI uređaja za vođenje bilješki prema prodajnom volumenu. Danas više od dva milijuna profesionalaca diljem svijeta koristi PLAUD u svakodnevnom radu.

PLAUD automatski snima, transkribira i uz pomoć umjetne inteligencije pretvara razgovore u strukturirane sažetke, bilješke i popise zadataka, čime korisnicima štedi vrijeme i povećava produktivnost. Modeli PLAUD Note i Note Pro omogućuju i praktično snimanje telefonskih razgovora, uz korištenje namjenskog načina rada za telefonske pozive, što korisnicima olakšava naknadno bilježenje važnih informacija, dogovora i poslovnih detalja.

Uređaj je namijenjen profesionalcima koji svakodnevno sudjeluju na velikom broju sastanaka, uključujući menadžere, prodajne timove, konzultante, odvjetnike, liječnike, poduzetnike i studente, ali i stručnjake iz ljudskih resursa koji vode razgovore za posao i intervjue s kandidatima. PLAUD je posebno koristan i za novinare tijekom intervjua, kao i za organizatore događanja, konferencija i vjenčanja koji moraju koordinirati velik broj informacija, sastanaka i dogovora.

Plaud diktafon

Zahvaljujući praktičnom dizajnu i širokoj primjeni, PLAUD je zanimljiv i kao poslovni poklon za partnere, klijente i zaposlenike, posebno za tvrtke koje žele pokloniti nešto korisno, moderno i povezano s najnovijim AI tehnologijama.

Jedna od najvećih prednosti PLAUD-a je mogućnost korištenja više od 10.000 profesionalnih predložaka za različite industrije i situacije, od poslovnih sastanaka i intervjua do medicinskih konzultacija i prodajnih razgovora. Korisnici mogu izraditi i vlastite prilagođene predloške kako bi AI automatski generirao bilješke točno prema njihovim potrebama, primjerice za zapošljavanje, organizaciju događanja ili vođenje projekata.

Sustav podržava više od 100 jezika, prepoznaje govornike te omogućuje jednostavno pretraživanje i dijeljenje bilješki, omogućujući korisnicima da se tijekom sastanaka u potpunosti posvete razgovoru, bez potrebe za ručnim zapisivanjem.

Dolaskom na regionalno tržište, PLAUD i Elatus žele profesionalcima i tvrtkama u jugoistočnoj Europi omogućiti pristup najnovijim AI alatima za produktivnost te unaprijediti način na koji se bilježe, organiziraju i koriste poslovne informacije.

Više informacija na https://elatus.hr/