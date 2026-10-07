Vlasnik KH-7 Josep Maria Lloreda posjetio tvrtku ROX u Zagrebu: fokus na daljnji razvoj brenda u Hrvatskoj i regiji

Iza KH-7 stoji zanimljiva priča koja počinje još sredinom 1970-ih, kada je u obiteljskoj kompaniji razvijena formula za odmašćivanje metalnih dijelova

Posjet španjolskog brenda potvrdio važnost hrvatskog tržišta i suradnje s kompanijom ROX. Josep Maria Lloreda, vlasnik KH-7, jednog od vodećih španjolskih brendova u kategoriji proizvoda za čišćenje, boravio je u Zagrebu gdje se sastao s upravom kompanije ROX, zastupnikom KH-7 brenda na hrvatskom tržištu i šire. Iza KH-7 stoji zanimljiva priča koja počinje još sredinom 1970-ih, kada je u obiteljskoj kompaniji razvijena formula za odmašćivanje metalnih dijelova.

Zbog svoje učinkovitosti formula je ubrzo pronašla put do šire primjene, a 1981. godine proizvedena je prva KH-7 boca namijenjena potrošačima. Od tada se brend razvio u jednu od najprepoznatljivijih španjolskih priča u kategoriji čišćenja, s međunarodnom prisutnošću i širokom linijom proizvoda.

Danas iza širenja te španjolske priče na hrvatskom i regionalnom tržištu stoji upravo ROX, jedan od vodećih distributera u regiji. Snažnu poziciju KH-7 brenda na hrvatskom tržištu potvrđuju i Nielsen podaci, prema kojima je KH-7 vodeći brend u svojoj kategoriji, dok pojedini artikli iz KH-7 portfelja ostvaruju visoke tržišne udjele i kontinuirani rast prodaje posljednjih nekoliko godina, čime zauzimaju vodeće pozicije na tržištu. Ovakvi rezultati potvrđuju povjerenje potrošača i kvalitetu KH-7 proizvoda, koji svojim učinkom odgovaraju na potrebe svakodnevne potrošnje.

Tijekom posjeta Lloreda je zajedno s upravom ROX-a obišao hrvatsko tržište, upoznao se s prisutnošću KH-7 proizvoda te razgovarao o daljnjem razvoju brenda i mogućnostima njegova jačanja na tržištu.

- Naša suradnja s KH-7 temelji se na dugoročnom razvoju brenda i razumijevanju lokalnog tržišta. Dolazak Josepa Marije Llorede u Zagreb omogućio nam je direktnu razmjenu iskustava i zajedničko sagledavanje prilika koje hrvatsko tržište pruža - ističu iz ROX-a.

Posjet Zagrebu tako predstavlja suradnju KH-7 i ROX-a te potvrđuje ambiciju obje kompanije da dodatno razvijaju brend na hrvatskom tržištu i šire.