Financije
HNB prepolovio iznimke: Tko će teže do stambenog kredita
10. listopada 2026.
foto Shutterstock
Standardne granice ostaju iste, ali banke sada imaju upola manje prostora za kupce bez dovoljno ušteđevine ili s većim dugovima
Piše Željko Morović, specijalist za stambeno financiranje i financijsko savjetovanje
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