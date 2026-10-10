Financije

HNB prepolovio iznimke: Tko će teže do stambenog kredita

10. listopada 2026.
biznis, stambeni kredit, krediti, račun, ugovor
foto Shutterstock
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Standardne granice ostaju iste, ali banke sada imaju upola manje prostora za kupce bez dovoljno ušteđevine ili s većim dugovima

Piše Željko Morović, specijalist za stambeno financiranje i financijsko savjetovanje
 
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