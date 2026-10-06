Njuškalo vs. stvarnost: koliko su oglašene cijene veće od stvarnih

Prema izračunu HNB-a, prodavatelji traže 25 do 30 posto više nego što na kraju dobiju, dok je broj kupoprodaja pao na razinu iz 2016.

Razlika između cijena po kojima se nekretnine oglašavaju i onih po kojima se na kraju doista prodaju u Hrvatskoj u prosjeku iznosi čak 25 do 30 posto, procjenjuje Hrvatska narodna banka na temelju podataka Porezne uprave i traženih cijena objavljenih na Njuškalu.

Taj sve veći jaz između očekivanja prodavatelja i iznosa koje su kupci spremni platiti mogao bi biti jedan od razloga zbog kojih broj kupoprodaja stambenih nekretnina pada, iako njihove cijene i dalje snažno rastu.

– Takav jaz može otežavati realizaciju kupoprodaja jer smanjuje vjerojatnost postizanja dogovora između kupaca i prodavatelja, bez nužnog pada potražnje – navode iz HNB-a za Lider.

Broj prodanih stambenih nekretnina pritom se ne smanjuje tek ove godine. Prema podacima DZS-a, nakon gotovo nepromijenjene 2022., kada je broj prodaja pao 0,1 posto, u 2023. smanjen je 20,3 posto, u 2024. još 13,9 posto, a lani dodatnih 4,1 posto.

Kupoprodaje na razini iz 2016. godine

Kumulativno gledano, broj prodaja u 2025. bio je oko 34 posto manji nego 2021., kada je tržište dosegnulo postpandemijski vrhunac, te se spustio približno na razinu iz 2016. godine.