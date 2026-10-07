Preostali loši krediti Veneto banke prodani drugom investitoru

Portfelj kredita banke koja je na hrvatskom tržištu ugašena 2018. prešao je iz ruku talijanskog AMCO-a u vlasništvo tvrtke Valori Capital

Od gašenja poslovanja Veneto banke u Hrvatskoj prošlo je osam godina, no njezini dugovi i dalje su zanimljivi investitorima koji se bave tom vrstom ulaganja. Odvjetnička kuća Schönherr izvijestila je da je bila savjetnik društvu AMCO - Asset Management Company SpA u vezi s prekograničnom prodajom portfelja 'loših' kredita i ugovora o leasingu (NPL-ova), koji je izvorno stečen od Veneto Bance.

AMCO je kompanija u vlasništvu talijanske države i specijalizirana je za upravljanje i naplatu loših bankarskih kredita. Jedno je od najvećih društava za upravljanje kreditnim potraživanjima u Italiji te upravlja portfeljima koji su izvorno bili u vlasništvu bankarskih institucija. Portfelj obuhvaća loše kredite u Rumunjskoj, Moldaviji, Albaniji i Hrvatskoj, a potječe iz razdoblja prisilne likvidacije Veneto Bance 2017. godine, nakon čega je AMCO preuzeo upravljanje i naplatu preostalih NPL-ova te banke.

Kupac tog paketa kredita - čija se vrijednost ne navodi - je Valori Capital. Riječ je o europskoj investicijskoj grupi usmjerenoj na stjecanje i upravljanje portfeljima neprihodujućih kredita osiguranih nekretninama na europskim tržištima. Inače, uoči gašenja, u listopadu 2018. Veneto banka imala je oko 471 milijun kuna imovine, od čega oko 143 milijuna kuna kredita klijentima, dok su depoziti klijenata iznosili oko 264 milijuna kuna.

Veneto banka ušla je na hrvatsko bankarsko tržište 2006. kupnjom 73 posto dionica tadašnje Gospodarsko-kreditne banke (GKB), osnovane 1992. godine. HNB je u odluci naveo da je to prvi ulazak Veneto Bance na hrvatsko bankarsko tržište. GKB je tada bila mala banka s devet poslovnica i oko 92 zaposlenika. GKB je 2007. promijenila ime u Veneto banka d.d., što je bio formalni početak poslovanja pod brendom Veneto banka u Hrvatskoj.

Banka je bila u skupini malih banaka, s imovinom manjom od jedan posto, a poslovni model bio je usmjeren na građane, mala i srednja poduzeća te posebno na povezivanje s talijanskim poduzetnicima koji posluju u Hrvatskoj. Banka je imala poslovnice u Puli, Poreču, Rijeci, Splitu, Zadru i Zagrebu.

Problemi su počeli 2017. kad je talijanska vlada odlučila spasiti Banku Popolare i Veneto Banku s 4,8 milijardi eura u gotovini te 12 milijardi eura u jamstvima kako bi zaštitila novac štediša. Inače, te dvije banke držale su samo dva posto svih depozita talijanskih štediša. Odluka o spašavanju donesena je samo dva dana nakon što su iz Europske središnje banke (ECB) upozorili da te dvije banke propadaju, odnosno da će vjerojatno propasti.

Takozvanu 'dobru imovinu' tih banaka u regiji Veneto preuzela je talijanska bankarska grupa Intesa Sanpaolo uz simboličnu cijenu od jednog eura. PBZ je početkom travnja 2018. objavio da će za 20,5 milijuna eura kupiti Veneto banku od svoje vlasnice, talijanske banke Intesa Sanpaolo. Krajem te godine Veneto banka i službeno je pripojena PBZ-u.