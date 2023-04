Paneuropski mirovinski fond mogao bi povećati konkurentnost mirovinskih fondova u Hrvatskoj

Nije novost da su mirovine u Hrvatskoj male (oko 40 posto prosječne neto plaće) te da svi koji žele razmišljati o sigurnoj starosti moraju već sada pronaći način kako da izbjegnu sudbinu prosječnog umirovljenika. Odgovor na ovaj problem je naravno štednja, a od početka godine građani osim kroz dobrovoljne mirovinske fondove imaju opciju ulaganja u Paneuropski mirovinski fond (PEPP).

Naime, nedavno je dopuštenje HANFA-e da građanima u Hrvatskoj počne nuditi mogućnost ulaganja u PEPP dobila fintech tvrtka iz Slovačke – Finax, koja je 2018. osnovala robo-savjetničku platformu te omogućuje jednostavno automatizirano ulaganje u indeksne ETF fondove uz registraciju putem mobilne aplikacije.

Finax je tim povodom danas održao konferenciju na kojoj su sudjelovali Juraj Hrbatý, direktor Finaxa, Tamara Vrhovec Sekač, country menadžerica Finaxa, Vedrana Pribičević, predsjednica Udruge članova obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te profesorica na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, te Toni Milun, profesor matematike i financijski vlogger.

O čemu je zapravo riječ?

Slično hrvatskom trećem stupu, PEPP je dobrovoljna štednja, ali može se seliti za štedišom i prenositi bilo kamo u EU. Cilja se na mlade ljude koji često mijenjaju mjesto rada. Osnovna razlika u odnosu na dobrovoljni mirovinski fond je u tome što je ovaj PEPP ponuđen kao portfelj kojim upravlja investicijsko društvo, dok je dobrovoljnim mirovinskim fondom upravlja društvo za upravljanje mirovinskim fondovima. Također, sredstva se investiraju u investicijske fondove kojima se trguje na burzi, odnosno u tzv. ETF-ove (Exchange Traded Funds).

Ovaj program zaživio je u EU početkom ove godine, a Finax sa ovom uslugom za sada djeluje na poljskom, češkom i mađarskom tržištu te budući da je Hrvatska usvojila zakone potrebne za uvođenje PEPP-a, sada ga može pružiti i lokalnim klijentima.

– Hrvati su među prvima u Europi koji mogu povećati svoju mirovinsku štednju kroz novi europski mirovinski proizvod. Ovih dana lansiramo ga i u Češkoj. Vjerujemo da će se uskoro pridružiti još zemalja Europske unije, a planiramo do kraja ove godine pružiti europske mirovine i klijentima iz Poljske, Mađarske, Slovenije i Rumunjske – kazao je Hrbatý.

– Nastojimo ponuditi PEPP prvenstveno multinacionalnim tvrtkama i mladim ljudima s poslovnom mobilnošću diljem Europske unije. Zahvaljujući povezanim poreznim poticajima i nametima, PEPP će postati naš ključni proizvod u nekoliko zemalja, a također nam i pomoći da se smjestimo na nova tržišta – dodao je Hrbatý.

Vrhovec Sekač, country menadžerica Finaxa, dodala je da je ideja Finaxa da štednja koja leži u bankama građana može biti investirana i da se investiranje ljudima omogući na najbolji mogući način.

Konkurentnost mirovinskog sustava

Pribičević, koja je zajedno sa Milunom, među prvim ulagačima u Finax u Hrvatskoj, na konferenciji je pozdravili dolazak PEPP-a i istaknula da se nada se da će to potaknuti konkurentnost mirovinskog sustava te možda ‘probuditi‘ dobrovoljne mirovinske fondove koji su ‘zarobljeni‘ hrvatskom regulativom.

Jer iako štednja u trećem stupu ima svoje prednosti (porezne olakšice, državna poticajna sredstva te prinos fonda), mnogi smatraju da je investicijska strategija mirovinskih fondova je prekonzervativna i previše usmjerena na domaće tržište te opterećena previsokim naknadama. Stoga, bi ovakav dolazak dolazak konkurencije trebao demokratizirati tržište, pružiti više opcija iza male investitore.

– PEPP je mirovinski proizvod namijenjen generaciji koja dolazi, ali ne samo njima. S potpunom integracijom Hrvatske u Europsku Uniju, radnici su postali mobilni pa je i vrijeme da njihova mirovinska štednja postane mobilna. To znači da će građani Europske Unije moći birati žele li svoju mirovinsku štednju ostaviti u zemlji u kojoj su radili ili ju prenijeti sa sobom kada se sele u druge dijelove Unije – kazala je Pribičević.

Dodala je da je ljudi često ne investiraju u dobrovoljnu mirovinsku štednju zbog manjka transparentnosti. S druge strane, za PEPP navodi da je revolucionaran upravo zato što ga smatra transparentnim s obzirom na to da sve digitalizirano i ulagači uvijek mogu provjeriti gdje i kako se njihov novac investira.

– PEPP nudi i visoku razinu transparetnosti po pitanju troškova i naknada, ograničene troškove investiranja te garantira kapital nakon umirovljenja, primjerice mijenjajući investicijske strategije ka konzervativnijima kako se korisniku bliži mirovina. U tom smislu proizvod je itekako dobrodošao kao komplement klasičnoj mirovinskoj štednji u drugom i trećem mirovinskom stupu na kontinentu koji sve više stari – rekla je Pribičević.

Glavne prednosti PEPP-a

Vrhovec Sekač istaknula je da su neke od glavnih prednosti PEPP-a to što je prenosiv unutar Europske unije zbog čega nije važno u kojoj zemlji štediša boravi, zatim to što hrvatski štediše imaju pogodnost štednje od dana rođenja što im omogućuje vrlo dug horizont ulaganja u kojem će čak i vrlo mali mjesečni depozit u kombinaciji sa složenim ukamaćivanjem rezultirati financijskom sigurnošću u starosti te to što imaju mogućnost podizanja cjelokupnog iznosa štednje u dobi od 55 godina ili u slučaju dugotrajne nezaposlenosti imaju više fleksibilnosti u korištenju svoje štednje nego što je bio slučaj do sada.

Osim toga, za razliku od lokalnog trećeg stupa, europska mirovina ima vrlo dobro diverzificirane portfelje sastavljene od renomiranih dioničkih i obvezničkih ETF fondova koji pokrivaju 80 posto svjetskih tržišta.

Pribičević je također dodala i da je prednost što je PEPP pod stalnim nadzorom europskih tijela te to što Finex mora koristiti složene matematičke modele kako bi pokazale rizičnost i potencijalno povećanje vrijednosti ušteđevine klijenta, što ga čini prilično sigurnim.

Važnost štednje i edikacije

Milun je na konferenciji istaknuo nekoliko indikativnih podataka koji ukazuju koliko je potrebno na vrijeme početi razmišljati o prihodima u mirovini. Naime, istaknuo je da prema zadnjim podacima, prosječna neto plaća u Hrvatskoj iznosi oko 1100 eura, dok je prosječna mirovina onih koji su u ovoj godini otišli u mirovinu je tek 410 eura. Upravo zato Milun ističe da svi oni koji žele ‘nešto kupovati‘ u mirovini, moraju se sada pobrinuti za to.

Na pitanje po čemu je ovo bolji način štednje od dobrovoljnog mirovinskog stupa kazao je da koji god sustav netko odabrao za ulaganje, svaka osoba bi trebala ulagati u svoju budućnost. No, ova – manje konzervativna opcija – je možda privlačnija mladima.

No, uzevši u obzir gore spomenuti brojku prosječne plaće, nameće se i pitanje tko si može priuštiti štednju za mirovinu u bilo kojim oblikom pa tako i ovim Finaxovim? Milun je u tom smislu istaknuo po pitanju PEPP-a veliki potencijal vidi kod mladih koji rade u IT sektoru jer imaju mogućnosti i otvoreniji su za ovakva ulaganja. No, naglasio je i da treba više raditi na edukaciji i tome da se osvijesti da mjesečno umjesto na neke nepotrebne troškove, svatko može uložiti i samo 10 eura u štednju.

– Perspektiva za mlade ljude u mirovini nije sjajna i investicija na dugi rok može činiti čuda. Mlade ne treba obeshrabriti činjenicom da sad nemaju, već ih moramo educirati da ako mogu izdvojiti i 10 eura, da će time na dugi rok puno postići – dodala je Vrhovec Sekač dok je Pribičević zaključila da je važno poticati kulturu investiranja.