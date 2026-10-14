Rudarenje bitcoina sve je teže, spas se traži u umjetnoj inteligenciji

Stariji strojevi troše više struje nego što proizvedeni bitcoin vrijedi, dok se dio rudara okreće podatkovnim centrima za AI

Prema analitičaru Axelu Adleru Jr., prosječne transakcijske naknade činile su samo 0,64 posto prihoda rudara bitcoina u posljednjih 30 dana.

Budući da se cijena bitcoina posljednjih dana kretala između 83.000 i 84.000 dolara, poslovanje rudara gotovo potpuno ovisi o vrijednosti kriptovalute i cijeni električne energije koju troše njihovi strojevi. Prihodi od transakcijskih naknada trenutačno su gotovo zanemarivi.

Gotovo svi prihodi i dalje dolaze od novih bitcoina

Na svakih 100 dolara dnevnih prihoda rudari su od transakcijskih naknada u prosjeku dobivali samo 64 centa, dok je gotovo sav preostali prihod dolazio od novostvorenih bitcoina, odnosno nagrade za rudarenje bloka. Tjedan dana ranije 30-dnevni prosjek iznosio je 0,65 posto. Adler je tu promjenu opisao kao malu, ali je istaknuo da je udio naknada još od sredine kolovoza 2025. niži od jedan posto.

Oporavak bitcoina s približno 59.000 na 84.000 dolara znatno je popravio financijski položaj rudara, no nije povećao doprinos transakcijskih naknada njihovim prihodima. Upravo je zato njihov udio važan pokazatelj aktivnosti na Bitcoinovoj mreži. Dulje zadržavanje iznad jedan posto značilo bi da naknade ponovno daju primjetniji doprinos prihodima rudara i upućivalo bi na veću aktivnost korisnika mreže.

Pri cijeni električne energije od 0,05 dolara po kilovatsatu Adler je usporedio ekonomiku dvaju Bitmainovih strojeva. Za rudarenje jednog bitcoina uređajem Antminer S19 potrebno je potrošiti električnu energiju vrijednu približno 86.700 dolara. To je više od trenutačne tržišne vrijednosti bitcoina, i to prije nego što se uračunaju troškovi kupnje opreme, hlađenja i održavanja.

Učinkovitijem Antmineru S21 za isti je posao potrebna električna energija vrijedna oko 44.300 dolara, što vlasniku ostavlja znatno više prostora za pokrivanje ostalih troškova i ostvarivanje zarade.

Nizak udio naknada sam po sebi ne znači da rudari gase strojeve ili prodaju svoje rezerve, upozorio je Adler. Položaj svakog operatera ovisi o učinkovitosti hardvera, cijeni električne energije, uvjetima financiranja i drugim troškovima poslovanja. Izračun troška struje zato nije jednak punom trošku proizvodnje bitcoina, koji uključuje i opremu, osoblje, hlađenje, održavanje i financiranje.

Cijena bitcoina i struje određuje profit

Daljnji rast cijene bitcoina mogao bi S19 ponovno približiti profitabilnosti, a vlasnicima učinkovitijeg S21 povećati zaradu. Pad cijene imao bi suprotan učinak jer bi smanjio prihode obaju modela, dok bi trošak njihova rada ostao gotovo isti.

Bitcoin je danas, nakon objave američkih podataka o inflaciji, pao ispod 82.000 dolara. U posljednjih 30 dana i dalje bilježi rast od približno osam posto, ali je na tjednoj razini u minusu, dok je u odnosu na povijesni maksimum iz listopada prošle godine, viši od 126.000 dolara, izgubio oko trećine vrijednosti.

Američki indeks potrošačkih cijena u rujnu je porastao 0,6 posto na mjesečnoj i 3,7 posto na godišnjoj razini. Godišnja inflacija tako je premašila očekivanih 3,6 posto, što je povećalo izglede za novo podizanje kamatnih stopa američkog Feda. Nakon objave podataka ojačao je dolar, porasli su prinosi na američke obveznice, a bitcoin se spustio ispod 82.000 dolara.

Rudari se okreću umjetnoj inteligenciji

Pritisak na profitabilnost vidi se i u rezultatima najvećih rudarskih kompanija. MARA Holdings u drugom je tromjesečju ostvarila neto gubitak od 611,3 milijuna dolara, nasuprot dobiti od 808,2 milijuna dolara u istom razdoblju prošle godine. Prihodi su joj pali 27 posto, na 174,9 milijuna dolara.

Ipak, taj gubitak nije posljedica samo slabije ekonomike rudarenja. Uključuje 343 milijuna dolara gubitka povezanog s promjenom fer vrijednosti digitalne imovine, ponajprije bitcoinâ koje kompanija drži u bilanci. MARA je tijekom tromjesečja proizvela 2.422 bitcoina, a na kraju lipnja držala ih je 35.577.

Javno izlistani rudari prodali su više od 32.000 bitcoina u prvom tromjesečju 2026., a dio prikupljenog kapitala preusmjeren je u razvoj infrastrukture za umjetnu inteligenciju i računalstvo visokih performansi. Vrijednost dosad najavljenih AI i HPC ugovora u tom sektoru premašila je 70 milijardi dolara.

Rudarske kompanije tako sve više postaju operateri podatkovnih centara. Njihova najveća prednost više nisu samo strojevi za rudarenje bitcoina, nego pristup električnoj energiji, zemljištu i već izgrađenoj infrastrukturi koju mogu prilagoditi zahtjevima umjetne inteligencije.