McKinsey: 14 tehnoloških trendova koji će oblikovati budućnost AI-ja

Do 2030. američki AI podatkovni centri mogli bi trošiti struje koliko danas cijela Kalifornija. Ulaganja rastu, ali infrastruktura zaostaje

McKinseyjevo izvješće Technology Trends Outlook 2026 analizira 14 naprednih tehnologija koje oblikuju poslovanje i društvo, od agentske umjetne inteligencije i znanstvenih otkrića do poluvodiča, robotike, mobilnosti, energetike i kvantnih tehnologija.

Jedna od ključnih poruka istraživanja je da se umjetna inteligencija više ne razvija izolirano. Njezin je razvoj sve snažnije povezan s čipovima, elektroenergetskim mrežama, komunikacijskim mrežama, sigurnosnim sustavima, fizičkim strojevima i stručnjacima potrebnima za njezinu primjenu u stvarnom svijetu.

Četiri trenda obuhvaćena izvješćem izravno su povezana s umjetnom inteligencijom, no AI istodobno ubrzava napredak i u preostalih deset područja, mijenjajući razvoj softvera, znanstvena istraživanja, robotiku, kibernetičku sigurnost, industriju poluvodiča te infrastrukturu. Procjenjuje se da će do 2030. godine potražnja za električnom energijom koju AI koristi u podatkovnim centrima u SAD-u dosegnuti razinu usporedivu s trenutačnom potrošnjom električne energije u cijeloj saveznoj državi Kaliforniji.

Povjerenje kao ključ razvoja i ostvarivanja vrijednosti

Izvješće ističe područja u kojima umjetna inteligencija može ubrzati znanstvena otkrića i povećati produktivnost, ali i pokazuje da su provjera rezultata u stvarnim uvjetima, infrastruktura, regulativa, povjerenje i ljudska prosudba i dalje neizostavni. Kako umjetna inteligencija postaje autonomnija i sve se više uključuje u ključne poslovne procese i fizičke sustave, tvrtke će morati povezati inovacije sa sigurnošću, transparentnošću, ljudskim nadzorom i kontinuiranim zaštitnim mjerama.

To znači kako će upravo povjerenje sve više određivati koliko će se široko te tehnologije primjenjivati i koliku će vrijednost moći stvoriti. Nadalje, potencijalne opasnosti korištenjem umjetne inteligencije su se znatno povećale. Prema podacima iz industrije, u 2025. godini tvrtke su još uvijek imale nekoliko tjedana ili mjeseci od trenutka otkrivanja ranjivosti u softveru do trenutka kada bi napadači počeli aktivno iskorištavati te sigurnosne propuste. Danas se to razdoblje skraćuje na svega nekoliko sati.

Također, zanimljiv je podatak kako više od 75 posto oglasa za posao u četiri područja povezana s umjetnom inteligencijom koja McKinsey prati se odnose na istraživačke i razvojne pozicije. To pokazuje kako su tvrtke još uvijek u velikoj mjeri usmjerene na eksperimentiranje, a manje na svakodnevnu operativnu primjenu AI-ja. Za usporedbu, u razvijenijim područjima poput kibernetičke sigurnosti, energetike, bioloških znanosti i mobilnosti više od polovice oglasa odnosi se na poslove izvan istraživanja i razvoja. To je pokazatelj da su te tehnologije već izašle iz laboratorija i postale dio svakodnevnog poslovanja.

Ulaganja u pet tehnologija bi se u tekućoj godini mogla više nego udvostručiti

Pet tehnoloških područja na putu je da tijekom 2026. godine privuku više nego dvostruko veća ulaganja u usporedbi s prethodnom godinom, a to su agentski razvoj softvera, AI infrastruktura i arhitekture modela, umjetna inteligencija u znanstvenim otkrićima i inženjerstvu, svemirske tehnologije budućnosti te robotika budućnosti. Važno je za napomenuti kako se ova procjena temelji na investicijskim aktivnostima zabilježenima tijekom prve polovice 2026. godine te predstavlja okvirnu projekciju, a ne konačne podatke o ulaganjima za cijelu godinu.

Agentski razvoj softvera i primjena umjetne inteligencije u znanstvenim otkrićima prvi su put uključena u ovogodišnje izvješće, a razlog za to je činjenica da je umjetna inteligencija u vrlo kratkom razdoblju toliko promijenila način razvoja softvera i provođenja znanstvenih istraživanja da ih je postalo potrebno pratiti kao zasebne tehnološke trendove.

- Umjetna inteligencija ulazi u novu fazu razvoja u kojoj više nije ključno pitanje koliko je tehnologija napredna, nego koliko smo je sposobni primijeniti u stvarnom svijetu. Tvrtke koje žele ostvariti stvarnu vrijednost od umjetne inteligencije morat će razmišljati puno šire od uvođenja novih alata.

žTo podrazumijeva promjenu načina rada, ulaganje u ljude i razvoj sposobnosti koje će im omogućiti da tehnološke inovacije pretvore u konkretne poslovne rezultate. Upravo će to u godinama koje dolaze činiti razliku između onih koji samo prate tehnološke trendove i onih koji ih uspješno koriste za vlastiti rast i razvoj - izjavio je Tomislav Brezinščak, vodeći partner za jugoistočnu Europu u McKinsey & Company.

Ovo istraživanje pokazuje kako se granice između pojedinih tehnoloških područja sve više brišu, pri čemu napredak u jednom području sve snažnije potiče razvoj drugih. Takva međusobna povezanost mogla bi u godinama koje dolaze ubrzati znanstvena otkrića, otvoriti nove mogućnosti u primjerice zdravstvu i energetici te značajno utjecati na svakodnevni život ljudi.