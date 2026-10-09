KONČAR i učenici zaprešićke Eko škole u akciji uz primjenu napredne tehnologije

Tijekom akcije na površini od približno 10 000 četvornih metara distribuirano je oko 3000 sjemenskih kuglica autohtonih vrsta drveća te posađeno 150 sadnica hrasta lužnjaka

KONČAR je u Zaprešiću proveo petu akciju pošumljavanja u sklopu svojeg dugoročnog programa očuvanja okoliša. Nakon prošlogodišnje akcije u kojoj su sudjelovala djeca iz Dječjeg vrtića Vrtuljak, ove se godine akciji pridružilo 45 učenika Osnovne škole Ljudevita Gaja, uz volontere KONČARA i stručnjake Projekta O₂. Tijekom akcije na površini od približno 10 000 četvornih metara distribuirano je oko 3000 sjemenskih kuglica autohtonih vrsta drveća te posađeno 150 sadnica hrasta lužnjaka.

Kao tehnološka kompanija koja svojim proizvodima i rješenjima aktivno doprinosi energetskoj tranziciji i održivom razvoju, Grupa KONČAR i njezini zaposlenici neprekidno ulažu napore u dodatne inicijative i projekte koji nadilaze poslovne aktivnosti te stvaraju dugoročnu vrijednost za zajednicu. Brojnim društveno odgovornim programima, a posebno organiziranim akcijama usmjerenima na zaštitu okoliša, tvrtka potvrđuje da održivost predstavlja jednu od ključnih sastavnica njenog cjelokupnog identiteta. Petom akcijom pošumljavanja KONČAR nastavlja konkretne aktivnosti kojima doprinosi očuvanju prirode i razvoju lokalne zajednice.

- Pošumljavanje je jedan od najizravnijih i najvidljivijih načina na koji možemo doprinijeti očuvanju okoliša i stvaranju kvalitetnijeg prostora za život budućih generacija. Posebno nas veseli što ovu inicijativu ponovno provodimo u suradnji s Gradom Zaprešićem te što su nam se pridružili učenici Osnovne škole Ljudevita Gaja. Vjerujemo kako je upravo edukacija djece o važnosti očuvanja prirode jedan od najvrjednijih dijelova ovakvih projekata jer održiva budućnost počinje razumijevanjem i usvajanjem odgovornih navika od najranije dobi. Kroz ovakve aktivnosti želimo pokazati da tehnologija, inovacije i industrija imaju važnu ulogu u stvaranju pozitivnih promjena za društvo i okoliš - istaknuo je Petar Bobek, član Uprave KONČARA.

Akcija je održana u okviru obilježavanja Dječjeg tjedna u Zaprešiću, što joj je dalo dodatnu obrazovnu i društvenu vrijednost. Prije početka pošumljavanja stručnjaci iz tvrtke Projekt O₂ sudionicima su predstavili važnost bioraznolikosti, ulogu šuma u ublažavanju klimatskih promjena te mogućnosti primjene suvremenih tehnologija u obnovi i očuvanju zelenih površina. Posebnu pozornost privukla je demonstracija rada drona i prikaz načina na koji se sjemenske kuglice koriste za učinkovito pošumljavanje većih i teže dostupnih površina.

- Ponosni smo što se ova vrijedna inicijativa Grupe KONČAR ponovno održava upravo u Zaprešiću i to tijekom Dječjeg tjedna, kada posebno naglašavamo važnost ulaganja u znanje, razvoj i budućnost naših najmlađih sugrađana. Osnovna škola Ljudevita Gaja kontinuirano promiče zaštitu okoliša i održivi razvoj te svojim djelovanjem potiče odgovorno ponašanje mladih prema prirodi. Ovakvi projekti pokazuju koliko se može postići kada lokalna zajednica, gospodarstvo i obrazovne ustanove djeluju zajedno - poručio je zamjenik gradonačelnika Grada Zaprešića Željko Barun.

Pošumljavanje je tijekom akcije provedeno kombinacijom raspršivanja sjemenskih kuglica pomoću drona i ručne sadnje mladih stabala. U tu je svrhu korišten dron Agras T10, nosivosti do 10 kilograma, opremljen sustavom za precizno doziranje i raspršivanje sjemena. „Na predviđenom području raspoređeno je oko 3000 sjemenskih kuglica autohtonih vrsta drveća: poljskog jasena, poljskog javora, obične johe i običnog graba. Prije početka aktivnosti određene su mikrolokacije i trase leta kako bi se osiguralo što ujednačenije pokrivanje terena uz očuvanje postojeće vegetacije. Korištenje drona omogućuje visoku preciznost te smanjuje potrebu za kretanjem ljudi i mehanizacije kroz osjetljivo područje”, pojasnio je Goran Ladišić iz Projekta O₂.

Nakon demonstracijskog leta i raspršivanja sjemenskih kuglica iz zraka, sudionici su nastavili akciju ručnom sadnjom 150 sadnica hrasta lužnjaka. U sljedećoj fazi provodit će se praćenje uspješnosti zahvata koje uključuje nadzor klijanja sjemena, prihvata posađenih sadnica, zastupljenosti pojedinih vrsta te razvoja novog šumskog pokrova. Za učenike je događaj predstavljao priliku da kroz praktično iskustvo nauče više o zaštiti okoliša, klimatskim izazovima i važnosti očuvanja prirodnih resursa. Akcija u Zaprešiću dio je kontinuiranih aktivnosti kojima KONČAR povezuje tehnološke inovacije, volontiranje zaposlenika i suradnju s lokalnom zajednicom. Kroz slične projekte tvrtka nastavlja doprinositi očuvanju prirodnih resursa i stvaranju kvalitetnijeg okoliša za buduće generacije.