Jugo: Od narodnog automobila preko vica do kolektivne uspomene

O Yugu se danas govori s mješavinom ironije, simpatije i nostalgije. Jedni ga pamte po kvarovima i hrđi, drugi po prvom odlasku na more

Sve je počelo 2. listopada 1978. godine, kada je izrađen prvi ručno sastavljeni prototip automobila koji će dvije godine poslije ući u serijsku proizvodnju kao Jugo 45. Automobil koji će obilježiti jednu epohu na ovim prostorima nastao je kao projekt Zastava Automobila iz Kragujevca pod razvojnom oznakom Zastava 102. Za razliku od svojih prethodnika Fiće i Stojadina, koji su bili izravno izvedeni iz Fiatovih modela, Jugo je bio prvi automobil razvijen kao zaseban domaći model, iako se i on oslanjao na provjerenu Fiatovu mehaniku.

Jugo su proizvodili i Hrvati

U proizvodnju je bilo uključeno više od 200 kooperanata iz svih dijelova tadašnje Jugoslavije. U najtipičnijem tzv. zajedničkom proizvodu najvažniji kooperanti iz Hrvatske bili su Končar, Munja, Borovo, Đuro Đaković, Chromos, Jugoturbina, Torpedo i TIZ Zagreb.

Više od četiri desetljeća kasnije polovica od najvećih hrvatskih dobavljača više ne postoji, a 2008. ugašena je i proizvodnja Yuga. O tom automobilu danas se govori s mješavinom ironije, simpatije i nostalgije. Jedni ga pamte po kvarovima i hrđi, drugi po prvom odlasku na more, prvoj vozačkoj dozvoli ili prvom osjećaju slobode za upravljačem. Za mnoge današnje stare vozače, pa i za ovog autora, upravo je Jugo bio prvi automobil.

Muke s limarijom i završnom obradom

Bio je malen, jednostavan i pristupačan, pokretao ga je motor od 903 kubična centimetra i 45 konjskih snaga (Jugo 45, a kasnije i 55 KS- Jugo 55). Nije bio brz, nije bio luksuzan, ali je bio dostupan u vremenu kada kupnja automobila nije bila svakodnevna pojava.

No, imao je i ozbiljne nedostatke. Najveći neprijatelj bila mu je korozija. Pragovi, blatobrani, podnica i dijelovi podvozja često su stradavali već nakon nekoliko godina uporabe. Zimsko posipanje cesta solju dodatno je ubrzavalo propadanje lima, pa nije bilo rijetko da mehanika nadživi karoseriju. Mnogi vlasnici naučili su gdje se nalazi najbliži autolimar jednako dobro kao i najbliža benzinska postaja.

Problemi s kvalitetom završne obrade također su bili dio svakodnevice. Vrata koja se teško zatvaraju, pokoji električni kvar, škripanje plastike ili povremeno propuštanje vode bili su poznati svim vlasnicima. S druge strane, upravo je jednostavna konstrukcija omogućavala da se velik dio popravaka obavi u vlastitoj ili susjedovoj garaži, uz osnovni alat i malo dobre volje.

Auto iz viceva osvojio Ameriku

Najveća avantura Yuga bila je ona preko Atlantika. Od 1985. godine prodavao se u SAD-u kao Yugo GV i ubrzo postao najjeftiniji novi automobil na američkom tržištu. U početku je privukao veliku pozornost, a prodaja je bila vrlo dobra. No, američki automobilski novinari brzo su ga pretvorili u metu bezbrojnih viceva o pouzdanosti. Jedan od najpoznatijih glasio je: „Kako udvostručiti vrijednost Yuga? Napuniti spremnik goriva.” Unatoč svemu, u SAD-u je prodano više od 140.000 primjeraka, a danas je Jugo ondje gotovo kolekcionarski kuriozitet.

Tijekom 28 godina proizvodnje proizvedeno je gotovo 800.000 primjeraka. To ga ne svrstava među najveće svjetske automobilske uspjehe, ali ga čini jednim od najprepoznatljivijih proizvoda industrije ovih prostora.

Više od auta – dio kolektivne memorije

Možda je najbolji opis Yuga upravo ovaj: nije bio najbolji automobil svoje generacije, vjerojatno nije bio ni među boljima. Ali malo koji automobil na ovim prostorima izaziva toliko sjećanja. Bio je predmet šala, tema razgovora, prvi automobil nebrojenih vozača i vjeran pratitelj milijuna kilometara. Zato je Jugo danas mnogo više od automobila. On je dio kolektivne memorije jedne generacije.

Nekadašnji zaposlenici Zastavine prodajne mreže u Zagrebu procjenjuju da je tijekom 1980-ih u Hrvatskoj prodano znatno više od sto tisuća Yuga. Posljednji put Zastavini automobili zasebno se spominju u statistikama Centra za vozila Hrvatske za 2022. godinu, kad je od 2205 vozila marke Jugo, Zastava 750 (fićo) i Zastava 101 na tehničkim pregledima neispravnih bilo 725, odnosno 32,88 posto. U kategoriji vozila starijih od deset godina veći udjel neispravnih zabilježio je samo Daewoo – 36,32 posto. Nakon toga Zastavina ispada iz CVH statistike, jer je bilo manje od 2.000 takvih vozila.

A kada danas ipak ugledamo neki kragujevački oldtimer na cesti, teško je ne pomisliti kako je upravo takav automobil nekoć stajao pred kućom, čekao obiteljsko putovanje ili označavao početak vozačke samostalnosti. Možda nije bio savršen. Zapravo, bio je daleko od toga. No malo je automobila koji su ostavili toliko tragova u kolektivnom sjećanju kao Jugo.