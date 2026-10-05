Končar drži 41 posto prometa na ZSE-u: Koliko Burza ovisi o njemu?

Dominacija se nastavila i 2026.: samo KOEI u kolovozu je činio više od polovice ukupnog redovitog prometa dionicama

Gotovo četiri od svakih deset eura redovitog prometa dionicama na Zagrebačkoj burzi prošle godine vrtjelo se oko Končara. Dionice Končara d.d. (KOEI) ostvarile su 149,1 milijun eura prometa, redovite dionice Končara – Distributivnih i specijalnih transformatora (KODT) 35,4 milijuna, a povlaštene dionice istog društva (KODT2) još 27,4 milijuna eura.

Zajedno su ta tri izdanja ostvarila 211,9 milijuna eura prometa, dok je ukupni redoviti promet dionicama na Zagrebačkoj burzi iznosio 518,1 milijun eura. Drugim riječima, na tri Končarova izdanja otpalo je čak 40,9 posto cjelokupnog prometa dionicama.

Koliko se situacija promijenila u samo godinu dana, pokazuje usporedba s 2024. godinom. Tada je KOEI ostvario 31,6 milijuna eura, odnosno 10,7 posto ukupnog prometa dionicama, a KODT 21,4 milijuna eura ili 7,3 posto. Samo ta dva izdanja tako su činila 18 posto tržišta.

Ni 2026. zasad ne donosi bitno drukčiju sliku. Štoviše, za visoku koncentraciju ove je godine dovoljan samo KOEI. U prvih osam mjeseci dionicom matičnog Končara ostvaren je promet od približno 168 milijuna eura, odnosno gotovo 38 posto ukupnog redovitog dioničkog prometa u tom razdoblju. U pojedinim mjesecima njegov je udio bio još izraženiji: u srpnju oko 44 posto, a u kolovozu čak 51,2 posto. To znači da je tijekom kolovoza više od polovice cjelokupnog prometa dionicama na Zagrebačkoj burzi otpalo na samo jedno izdanje.