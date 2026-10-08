Končar dobio novi posao u Italiji vrijedan više od 28 milijuna eura

Kupac se obvezao realizirati najmanje 50 posto ugovorene vrijednosti, a ostatak će ovisiti o narudžbama unutar okvirnog ugovora

KONČAR Distributivni i specijalni transformatori (D&ST) sklopio je novi ugovor na talijanskom tržištu, vrijedan najviše 28,5 milijuna eura. Riječ je o okvirnom ugovoru za isporuku distributivnih transformatora koji je kompaniji dodijelio Enel Global Services, dio talijanske energetske grupe Enel.

Ugovor je potpisan s tvrtkom E-distribuzione, najvećim talijanskim operatorom distribucijskog sustava, a njegova maksimalna vrijednost premašuje 28,5 milijuna eura. Pritom se kupac obvezao realizirati najmanje 50 posto ugovorene vrijednosti, što znači da je zajamčeni dio posla veći od 14,25 milijuna eura, dok će ostatak ovisiti o narudžbama unutar okvirnog ugovora.

Prema objavi kompanije na Zagrebačkoj burzi, isporuke su predviđene od siječnja 2027. do prosinca 2028. godine. Posao obuhvaća projektiranje, proizvodnju, ispitivanje i isporuku distributivnih transformatora namijenjenih talijanskoj elektroenergetskoj mreži.

Novi ugovor nastavak je poslovanja KONČAR – D&ST-a na talijanskom tržištu, na kojem kompanija sudjeluje u projektima izgradnje i modernizacije elektroenergetske infrastrukture. Ujedno je riječ o još jednom izvoznom poslu hrvatskog proizvođača u segmentu opreme za distribuciju električne energije.

Inače, gotovo četiri od svakih deset eura redovitog prometa dionicama na Zagrebačkoj burzi prošle godine vrtjelo se oko Končara, o čemu je Lider nedavno pisao. Dionice Končara d.d. (KOEI) ostvarile su 149,1 milijun eura prometa, redovite dionice Končara – Distributivnih i specijalnih transformatora (KODT) 35,4 milijuna, a povlaštene dionice istog društva (KODT2) još 27,4 milijuna eura.

Zajedno su ta tri izdanja ostvarila 211,9 milijuna eura prometa, dok je ukupni redoviti promet dionicama na Zagrebačkoj burzi iznosio 518,1 milijun eura. Drugim riječima, na tri Končarova izdanja otpalo je čak 40,9 posto cjelokupnog prometa dionicama.