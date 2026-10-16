SPI International postaje CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe

Novi naziv odražava stratešku ulogu tvrtke unutar CANAL+ Benelux & Central Europe, ističući njezinu usmjerenost na stvaranje sadržaja, razvoj televizijskih kanala

SPI International, tvrtka u sastavu CANAL+ grupe, ulazi u novo poglavlje svojeg razvoja u okviru globalne strukture CANAL+ grupe te mijenja naziv u CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe. Novi naziv odražava stratešku ulogu tvrtke unutar CANAL+ Benelux & Central Europe, ističući njezinu usmjerenost na stvaranje sadržaja, razvoj televizijskih kanala, oblikovanje novih brendova i streaming usluga na tržištima Beneluksa i srednje Europe.

- Novi naziv bolje odražava ono što smo danas, naš strateški fokus i našu misiju pružanja vrhunskih zabavnih sadržaja širokoj publici, uz očuvanje vrijednosti i identiteta CANAL+ grupe - izjavio je Erwan Luherne, glavni direktor CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe i izvršni potpredsjednik za sadržaj i izdavaštvo u okviru CANAL+ Benelux & Central Europe.

- Ova promjena odražava našu ambiciju da dodatno ojačamo prisutnost CANAL+ grupe na tržištu i unaprijedimo ponudu sadržaja, a istodobno predstavlja važan korak u provedbi naše strategije rasta diljem Europe. Transformacija tvrtke SPI International u CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe dodatno potvrđuje našu predanost razvoju prepoznatljive i konkurentne ponude zabavnih sadržaja - izjavio je Yassine Bouzoubaa, glavni direktor CANAL+ Benelux & Central Europe.

CANAL+ CONTENT Benelux & Central Europe posvećen je pružanju vrhunskih zabavnih sadržaja publici diljem svijeta te je jedan od vodećih pružatelja sadržaja, televizijskih kanala i streaming usluga u srednjoj i istočnoj Europi, kao i u jadranskoj regiji.

Tvrtka je specijalizirana za pokretanje i upravljanje brendiranim televizijskim proizvodima, a trenutačno u svojem portfelju ima više od 50 televizijskih kanala i dvije streaming usluge. U središtu njezina poslovanja nalazi se upravljanje cjelokupnim procesom plasiranja sadržaja – od stvaranja i odabira, preko distribucije, pa sve do njegove konačne dostupnosti publici.