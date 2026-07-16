Siemens Energy mijenja ime u Omterra zbog preskupe licence

Njemački energetski div pokreće povijesno rebrendiranje koje će obuhvatiti i poslovanje u Hrvatskoj. Saznajte što stoji iza ove odluke

Njemački energetski div Siemens Energy i službeno je započeo pripreme za povijesni estetski i strateški zaokret. Kako je potvrdila i sama tvrtka kroz službeno priopćenje, do kraja ove kalendarske godine Siemens Energy će provesti proces rebrendiranja. Novo ime pod kojim će poslovati na globalnom tržištu je — Omterra.

Ovaj potez označava konačno rezanje pupkovine s bivšom matičnom grupacijom Siemens AG, iz koje se energetski biznis izdvojio još 2020. godine.

Skupa licenca i operativna zrelost

Glavni pokretač ove velike promjene je pragmatične, financijske prirode. Siemens Energy je godinama plaćao iznimno visoke, višemilijunske iznose za licencu i pravo korištenja imena Siemens. Budući da je taj licencni ugovor bio vremenski ograničen, menadžment na čelu s predsjednikom Uprave Christianom Bruchom odlučio je ne čekati krajnji rok, već proces tranzicije pokrenuti odmah.

- Od našeg izdvajanja bilo je jasno da će nam licencirani brend biti dostupan ograničeno vrijeme. Danas je naša tvrtka dobro pozicionirana strateški, operativno i financijski. Zaslužili smo povjerenje naših kupaca i tržišta kapitala i sada je pravo vrijeme za početak prijelaza na vlastiti neovisni brend – izjavio je Christian Bruch.

Iako je ime utemeljitelja Wernera von Siemensa godinama otvaralo vrata na globalnom tržištu, u kompaniji smatraju da su sada dovoljno zreli i financijski stabilni da grade vlastiti identitet.

Ujedinjenje pod jednim krovom

Osim uštede na licencama, rebrendiranje rješava i gorući problem korporativne strukture. Pod novim imenom Omterra ujedinit će se dosadašnji Siemens Energy i njegova podružnica za vjetroelektrane Siemens Gamesa Renewable Energy.

Gamesa je proteklih godina zadavala ozbiljne glavobolje upravi zbog tehničkih problema s turbinama i posljedičnih milijardnih gubitaka koji su potresli cijelu grupaciju. Spajanjem pod krovni brend Omterra, tvrtka želi poslati poruku o novom početku i potpunoj integraciji poslovanja.

Iz uprave naglašavaju da je riječ isključivo o promjeni vizualnog identiteta i imena, dok strateški smjer tvrtke ostaje potpuno nepromijenjen. Za kupce, zaposlenike i poslovne partnere ugovori i operativno poslovanje nastavljaju se odvijati bez ikakvih preloženih izmjena.

Ime Omterra (kovanica koja asocira na globalni utjecaj i zemlju – terra) odabrano je kako bi reflektiralo tehnološku stručnost u zelenoj tranziciji i predanost održivoj opskrbi energijom. Tranzicija brenda provodit će se postupno i u fazama kako bi se minimizirali troškovi i operativni zastoji na globalnim tržištima.

Utjecaj i na domaće tržište

Ova velika tranzicija izravno će se odraziti i na domaće tržište, pa će tako zagrebački Siemens Energy d.o.o., ključni partner domaćeg Končara u proizvodnji energetskih transformatora,u nadolazećim fazama također morati proći kroz postupnu promjenu vizualnog identiteta i prelazak pod ime Omterra.