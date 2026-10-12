Roko Romić: Od nepoznata pića stvorili uspješan biznis

Kako se gradi biznis na tržištu koje praktički ni ne postoji, otkriva jedan od osnivača brenda fermentiranog čaja, Kultura Kombucha

Kada se Mario Likar vratio iz Australije s idejom da u Hrvatskoj pokrene proizvodnju kombuche, fermentiranog čajnog napitka, tržište za takav proizvod praktički nije postojalo. To ga ipak nije obeshrabrilo. S prijateljima iz djetinjstva Rokom Romićem i Zdravkom Džebom te Almirom Tumpap, koja je bila zadužena za recepturu, 2020. godine pokrenuo je Ekipa Kombuchu, danas poznatu pod imenom Kultura Kombucha.

Od prvih pokušaja proizvodnje do ulaska na police trgovačkih lanaca trebalo je, osim usavršavanja proizvoda, uvjeriti i kupce da probaju nešto što im je dotad bilo gotovo nepoznato.

U novoj epizodi Liderova podcasta Roko Romić s voditeljem Mislavom Kulešom razgovara o tome kako je nastao njihov biznis, kako izgleda domaće tržište kombuche i može li taj napitak u Hrvatskoj postati jednako uobičajen kao što je u Australiji.

Koji okusi prolaze kod hrvatskih kupaca, a koji u inozemstvu? Koliko je zahtjevno proizvoditi i distribuirati nepasterizirani napitak? Zašto su se odlučili na rebranding i koliko prostora za rast još ima na domaćem tržištu?

Osim o kombuchi, razgovarali su i o izazovima pokretanja posla s prijateljima, konkurenciji velikih proizvođača pića i budućnosti funkcionalnih napitaka. Cijeli razgovor pogledajte u novoj epizodi Liderova podcasta, a najzanimljivije isječke pratiti na Liderovim profilima na društvenim mrežama.