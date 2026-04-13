Nikola Žinić napušta Bruketa&Žinić&Grey nakon 30 godina

Suosnivač jedne od najnagrađivanijih kreativnih agencija u regiji izlazi iz vlasničke strukture, a agencija mijenja ime do kraja godine

– Uz međusobno poštovanje i veliku zahvalnost na 30 godina zajedničkog rada došlo je vrijeme da se Davor i ja nastavimo odvojeno profesionalno razvijati. Odluka je donesena kao rezultat prirodnog profesionalnog puta. Zajedno smo stvorili agenciju čiji je rad prepoznat i nagrađen brojnim nagradama, gradili smo tim i dugotrajne odnose s klijentima, a naše su se kampanje povezivale s ljudima na temelju humora i ljudskosti i na sve to sam iznimno ponosan. Agencija nastavlja tim dobro utabanim putem, a preda mnom je novo životno i profesionalno razdoblje – izjavio je Nikola Žinić, potvrdivši razlaz s dugogodišnjim partnerom Davorom Bruketom i izlazak iz vlasničke strukture agencije.

Bruketa i Žinić osnovali su 1995. u Zagrebu nezavisnu kreativnu agenciju koja je u tri desetljeća postala jedno od najprepoznatljivijih imena u regionalnoj oglašivačkoj industriji. Agencija je u tom razdoblju osvojila više od 600 međunarodnih nagrada za kreativnost, brendiranje i dizajn, postala jedina hrvatska agencija s dva Cannes Lava, a od 2017. dio je globalne Grey grupacije unutar WPP-a, jedne od najvećih komunikacijskih kompanija na svijetu. Kroz godine je B&Ž&G radio s klijentima poput Coca-Cole, Heinekena, A1, Playstationa, Rimca i UNICEF-a, a jedanaest su puta proglašeni hrvatskom agencijom godine.

Žinić izlazi iz vlasničke i upravljačke strukture, dok agencija nastavlja poslovanje s postojećim timom, klijentima i projektima. Iz tvrtke poručuju kako promjena nema utjecaja na operativni rad ni odnose s klijentima, dok se promjena imena očekuje do kraja godine.

Bruketa u svom se oproštajnom osvrtu ne zadržava dugo na sentimentu, nego odmah najavljuje smjer u kojemu agencija ide dalje.

– Falit će mi 'Ž' i 'Ć' u logotipu. Nikola i ja smo prošli puno toga zajedno. Na svemu tome sam mu iskreno zahvalan. Otvaramo novo poglavlje – s jakim timom, novom generacijom vodstva, fokusom na širenje usluga te ubrzanim razvojem AI kompetencija. Ime će biti drugačije, tehnologija će promijeniti mnogo toga. Ambicija će ostati ista – izjavio je Bruketa.

Što točno slijedi za Žinića u novom profesionalnom poglavlju, za sada nije poznato.