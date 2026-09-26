U Hrvatskoj u 2025. realizirane 104 M&A transakcije

U 2024. godini realizirane su 92 transakcije, što dokazuje da je hrvatsko tržište bilježi sve intenzivniju M&A aktivnost

Hrvatsko tržište posljednjih godina bilježi sve intenzivniju aktivnost spajanja i preuzimanja. Prema podacima Emerging Europe M&A Reporta 2025/2026, koji zajednički objavljuju CMS i EMIS, u Hrvatskoj su tijekom 2025. realizirane 104 M&A transakcije, u usporedbi s 92 transakcije u 2024. godini, što je najveći dosad zabilježeni broj, priopćili su iz tvrtke Marsh Hrvatska.

Akvizicije su za mnoge kompanije važan način ubrzavanja rasta, širenja poslovanja i osvajanja novih tržišta. No s rastom kompanije mijenja se i njezin profil rizika, od strukture financiranja i integracije novih poslovanja do sve složenijih odnosa s kupcima, dobavljačima i drugim partnerima.

Aktualna događanja na domaćem tržištu pritom ponovno otvaraju jedno šire pitanje: koliko su kompanije, uz ambiciozne planove rasta, spremne na situaciju u kojoj financijski problemi jednog velikog sudionika počnu stvarati domino-efekt u cijelom poslovnom lancu?

– Na hrvatskom tržištu vidimo sve veću M&A aktivnost, a kompanije akvizicije sve češće koriste kao važan instrument rasta. Takav rast istodobno znači da se mijenja i profil rizika kompanije – poslovanje postaje kompleksnije, raste broj povezanih strana i međusobna ovisnost unutar poslovnog lanca. Rast sam po sebi nije rizik. Rizik je rasti, a ne znati gdje ste postali ranjivi. Zato upravljanje rizicima treba biti sastavni dio strategije rasta od samog početka, a ne tema kojom se bavimo tek kada se pojavi problem – istaknula je Jasminka Horvat Martinović, predsjednica Uprave Marsha Hrvatska.

Jedan od rizika koji često ostaje izvan fokusa sve dok se ne pojavi problem jest naplata potraživanja. Kada veliki kupac dođe pod financijski pritisak ili prestane podmirivati svoje obveze, posljedice se mogu vrlo brzo prenijeti na njegove poslovne partnere.

Za veliku kompaniju nenaplaćeno potraživanje može predstavljati ozbiljan financijski udarac. Za manju kompaniju, kojoj jedan ili nekoliko velikih kupaca čine značajan dio poslovanja, posljedice mogu biti daleko ozbiljnije i utjecati na vlastitu likvidnost i sposobnost podmirivanja obveza.

– Kompanije često vrlo dobro znaju koliki prihod ostvaruju od svojih najvećih kupaca, ali manje pažnje posvećuju pitanju koliki bi udarac pretrpjele kada jedno od tih potraživanja ne bi bilo naplaćeno. Najskuplje potraživanje nije nužno najveće. To je ono za koje ste bili sigurni da će biti naplaćeno. Upravljanje kreditnim rizikom počinje upravo razumijevanjem te izloženosti – dodao je Edvard Ribarić, Credit Specialties Leader u Marshu Adria.

Jedan od instrumenata upravljanja takvim rizikom je Trade Credit osiguranje, odnosno osiguranje potraživanja. Osim zaštite od definiranih slučajeva neplaćanja, kompanijama omogućuje sustavnije praćenje kreditnog rizika kupaca i upravljanje koncentracijom potraživanja.

– Važno je reagirati prije nego što se pojavi problem. Kada kupac već kasni s plaćanjem ili se nađe u ozbiljnim financijskim poteškoćama, mogućnosti zaštite prirodno su znatno ograničenije. Zato je ključno unaprijed znati gdje su najveće izloženosti, pratiti kreditni rizik kupaca i imati odgovarajuće mehanizme zaštite – naveo je Ribarić.

Upravo je koncentracija jedan od rizika koji u razdoblju ubrzanog rasta može ostati nedovoljno vidljiv. Kompanija može imati desetke ili stotine kupaca, ali ako nekoliko najvećih čini značajan dio ukupnih potraživanja, problem samo jednog od njih može imati posljedice daleko izvan njegove vlastite bilance.

– Zato pitanje za uprave nije samo koliko brzo možemo rasti, nego i koliko je naše poslovanje otporno ako jedan važan dio poslovnog lanca zakaže. U sve povezanijem poslovnom okruženju, rizik jedne kompanije rijetko ostaje samo njezin – zaključuju iz Marsha.