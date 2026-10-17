Klub izvoznika

Većina rasta izvoza, kao i sav rast uvoza, počiva na trgovini goriva

17. listopada 2026.
izvoz uvoz kamioni
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Manuela Tašler
Manuela Tašler
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Od 1,4 milijarde eura, za koliko je u prvih sedam mjeseci povećan hrvatski robni izvoz, čak se 78 posto odnosi na trgovinu gorivima

Odlično izgleda statistička slika hrvatske vanjskotrgovinske robne razmjene za prvih osam ovogodišnjih mjeseci. Prema preliminarim podacima Državnog zavoda za statistiku, izvoz robe je više od milijardu i pol eura veći nego u istome lanjskom razdoblju (rast 9,5 posto), a uvoz je povećan 3,9 posto, odnosno za manje od 1,2 milijarde eura. Deficit u robnoj razmjeni tako je smanjen za oko 350 milijuna eura, na 13,3 milijarde.

Nažalost, potpuniji podaci o strukturi robne razmjene za prvih sedam mjeseci pokazuju da nema razloga pretjeranom likovanju. U tom je razdoblju, naime, vrijednost robnog izvoza bila 1,4 milijarde eura veća nego u prvih sedam lanjskih mjeseci, ali od tog iznosa čak 78 posto odnosilo se na izvoz mineralnih goriva i maziva prethodno uvezenih u Hrvatsku. Drugim riječima, izvoz svih ostalih djelatnosti u prvih sedam mjeseci ukupno je bio samo tristotinjak milijuna eura veći nego lani u isto vrijeme, a taj rast uglavnom su generirale kemijska i elektroindustrija.

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#Hrvatska#Izvoz#Uvoz#Državni Zavod Za Statistiku#Industrija
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