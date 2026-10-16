Amerikanci već razmatraju prodaju DS Smitha: Što će biti s Belišćem?

Dva fonda zainteresirana su za europsko poslovanje vrijedno manje od šest milijardi dolara. Belišće bi moglo dobiti novog vlasnika

Američki International Paper, koji je prije samo godinu i pol preuzeo britanskog proizvođača ambalaže DS Smith, već razmatra prodaju njegova europskog poslovanja. Za preuzimanje su zainteresirana dva velika investicijska fonda, Lone Star i Atlas Holdings, a vrijednost potencijalne transakcije mogla bi biti manja od šest milijardi dolara, objavio je Financial Times.

Prodaja bi mogla donijeti novu promjenu krajnjeg vlasnika i hrvatskom poslovanju DS Smitha u Belišću, gdje je nakon američkog preuzimanja ugašena proizvodnja papira, dio industrijskog kompleksa ponuđen na prodaju, a istodobno pokrenuta investicija od 15 milijuna eura u proizvodnju kartonske ambalaže.

Prema informacijama Financial Timesa, Lone Star i Atlas Holdings posljednja su dva zainteresirana ponuđača nakon što su se drugi investicijski fondovi povukli iz razgovora. International Paper potvrdio je u četvrtak da su mu se potencijalni kupci obratili zbog mogućeg preuzimanja njegova poslovanja u Europi, na Bliskom istoku i u Africi (EMEA) te da s njima vodi razgovore. Međutim, naglasio je da su pregovori tek u početnoj fazi i da nema jamstva da će doći do prodaje.

Od akvizicije do prodaje za manje od dvije godine

Moguća prodaja predstavlja veliki zaokret u strategiji američke kompanije, koja je početkom 2025. dovršila preuzimanje DS Smitha. Za britansku kompaniju International Paper ponudio je 5,8 milijardi funti, dok je ukupna vrijednost transakcije, uključujući dug, iznosila približno 7,8 milijardi funti.

Kako je tada pisao Lider, američki proizvođač ambalaže preuzimanjem DS Smitha želio je znatno proširiti poslovanje u Europi. U nadmetanju za britansku kompaniju International Paper nadmašio je ponudu konkurentskog Mondija, a Europska komisija odobrila je preuzimanje uz uvjet prodaje pet proizvodnih pogona u Francuskoj, Portugalu i Španjolskoj.

No plan stvaranja velike transatlantske ambalažne grupacije nije se razvijao prema očekivanjima. International Paper već je u siječnju ove godine najavio razdvajanje poslovanja na dvije samostalne kompanije, od kojih bi jedna bila usmjerena na Sjevernu Ameriku, a druga na Europu, Bliski istok i Afriku.

Europska kompanija trebala bi ponovno poslovati pod imenom DS Smith, a njezine bi dionice bile uvrštene na Londonsku burzu, uz američke depozitarne potvrde na Njujorškoj burzi. Razdvajanje je planirano za početak 2027. godine.

Sada se, međutim, pojavila i druga mogućnost - izravna prodaja europskog poslovanja investicijskim fondovima. International Paper poručio je da istodobno nastavlja pripreme za izdvajanje kompanije na burzu i razmatra ponude za njezinu prodaju.

Potencijalna vrijednost manja od šest milijardi dolara upućuje na znatno niže vrednovanje europskog poslovanja od iznosa plaćenog za DS Smith. Ipak, izravna usporedba nije potpuno precizna jer današnje EMEA poslovanje obuhvaća i dio nekadašnje imovine International Papera u Europi, a struktura potencijalne transakcije još nije poznata.

U Belišću ugašena proizvodnja papira

Moguća nova promjena vlasništva posebno je zanimljiva u Hrvatskoj gdje je Belišćanska tvornica više puta mijenjala vlasništvo. Austrijski Duropack počeo je kupovati njezine dionice još 2008., a 2012. postao je jedini vlasnik. Tri godine poslije cijelu je grupaciju Duropack preuzeo britanski DS Smith, da bi početkom 2025. i sam završio u rukama američkog International Papera. Tako bi eventualna nova prodaja značila već treće preuzimanje belišćanske tvornice od 2012. godine, odnosno dolazak četvrtog krajnjeg vlasnika u četrnaest godina.

Tvrtka DS Smith Belišće Croatia, čiji je jedini član austrijski DS Smith Packaging South East GmbH, u 2025. ostvarila je 108,7 milijuna eura prihoda, što je 23,8 posto manje nego godinu prije. Istodobno je iskazala neto gubitak od čak 95,5 milijuna eura, dok je prosječan broj zaposlenih prema satima rada smanjen na 328.

Riječ je o jednom od najvećih gubitaka među hrvatskim industrijskim kompanijama, a financijski rezultati odražavaju razdoblje velikog restrukturiranja poslovanja.

Nakon američkog preuzimanja uslijedila je reorganizacija proizvodnje, a u rujnu prošle godine najavljeno je zatvaranje Tvornice papira u Belišću. Odluka je zahvatila oko 200 zaposlenika i označila kraj dugogodišnje proizvodnje papira u tom slavonskom industrijskom središtu. Posljednja rola papira proizvedena je u studenome 2025. godine.

Nekoliko mjeseci poslije na tržištu nekretnina pojavio se i nekadašnji industrijski kompleks. Lider je krajem lipnja objavio da je posredstvom nekretninske kompanije CBRE na prodaju ponuđeno približno 255 tisuća četvornih metara zemljišta i industrijskih objekata, uz traženu cijenu od 19 milijuna eura.

Na lokaciji se nalazi oko 13.700 četvornih metara izgrađenih objekata, uključujući proizvodne hale i radionice, a među prednostima kompleksa istaknuta je razvijena industrijska i energetska infrastruktura. Prema tadašnjim uvjetima prodaje, postojeća industrijska oprema trebala je biti uklonjena kako bi budući kupac prostor mogao prilagoditi novoj namjeni. Nije javno potvrđeno je li u međuvremenu pronađen kupac i zaključena prodaja.

Unatoč gašenju papira, u ambalažu ulažu 15 milijuna eura

Istodobno, američki vlasnik nije odustao od proizvodnje ambalaže u Hrvatskoj. Naprotiv, poslovanje u Belišću usmjereno je upravo na taj segment. - uloženo je 15 milijuna eura u povećanje proizvodnih kapaciteta. Središnji dio ulaganja čini novi stroj za proizvodnju valovitog kartona Fosber S/Line 370, opremljen naprednim sustavima automatizacije, kontrole kvalitete i nadzora proizvodnje.

U kompaniji su tada istaknuli da je riječ o jednom od najvećih ulaganja u regiji posljednjih godina, kojim žele povećati učinkovitost i fleksibilnost proizvodnje te ojačati konkurentnost na hrvatskom i regionalnom tržištu.

Eventualna prodaja europskog poslovanja International Papera tako bi otvorila novo poglavlje za hrvatsku kompaniju koja je u manje od dvije godine prošla kroz promjenu vlasnika, zatvaranje dijela proizvodnje, ponudu industrijskih nekretnina na prodaju i velika ulaganja u preostali proizvodni segment.

Zasad nije poznato kakve bi planove potencijalni novi vlasnici imali za hrvatske pogone niti bi li eventualno preuzimanje utjecalo na započete investicije.

Priznali 2,5 milijardi dolara pada vrijednosti

Razlozi za preispitivanje europskog poslovanja International Papera povezani su i s nepovoljnim kretanjima na tržištu ambalaže. Nakon snažnog rasta potražnje tijekom pandemije, potaknutog širenjem internetske trgovine i dostave proizvoda, cijene ambalaže dosegnule su vrhunac 2022. godine. Uslijedilo je razdoblje slabije potražnje i pritiska na profitabilnost proizvođača.

International Paper je za 2025. evidentirao 2,5 milijardi dolara nenovčanog umanjenja goodwilla europskog poslovanja. Riječ je o računovodstvenom otpisu dijela ranije priznate vrijednosti poslovanja, koji pokazuje koliko su se očekivanja od europskog segmenta promijenila nakon preuzimanja DS Smitha.

International Paper za 3. studenoga najavio je prezentaciju europskog poslovanja investitorima, na kojoj bi trebao predstaviti daljnje korake prema njegovu osamostaljenju.