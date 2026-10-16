HBOR prvi put uvodi faktoring: Izvoznici mogu ranije do novca

Izvoznici će moći doći do novca prije nego što im inozemni kupci plate račune. Najmanje potraživanje iznosi 20.000 eura

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) uvela je novu uslugu faktoringa izvoznih potraživanja, kojom domaćim izvoznicima omogućuje da do novca dođu prije nego što im inozemni kupci plate isporučenu robu ili usluge. Umjesto čekanja na naplatu računa, koje može trajati i nekoliko mjeseci, poduzetnici će svoja nedospjela potraživanja moći prodati HBOR-u i tako brže osigurati sredstva za poslovanje.

Riječ je o novom financijskom instrumentu koji se primjenjuje od 15. listopada, a namijenjen je izvoznicima koji zadovoljavaju HBOR-ove kriterije kreditne sposobnosti. Pritom program predviđa okvir za faktoring veći od 400.000 eura, dok pojedinačno potraživanje koje se otkupljuje mora iznositi najmanje 20.000 eura.

Uvođenje faktoringa omogućeno je novim Zakonom o HBOR-u, koji je stupio na snagu početkom lipnja ove godine. Njime je razvojnoj banci prvi put izričito omogućeno obavljanje poslova otkupa potraživanja s regresom ili bez regresa, čime je proširen njezin dosadašnji djelokrug financiranja i osiguranja izvoza.

Novac prije dospijeća računa

Faktoringom će biti obuhvaćena kratkoročna izvozna potraživanja s rokom dospijeća u pravilu od 30 do 180 dana, a iznimno do godinu dana. Potraživanja mogu biti iskazana u eurima ili američkim dolarima, dok HBOR iznimno može razmotriti i druge konvertibilne valute.

Primjerice, hrvatski izvoznik koji je isporučio robu stranom kupcu i ugovorio plaćanje za 90 dana moći će potraživanje prodati HBOR-u i sredstva dobiti prije isteka tog roka. HBOR otkupljuje cjelokupno pojedinačno potraživanje, ali poduzetniku isplaćuje njegovu nominalnu vrijednost umanjenu za kamatu i naknadu.

Za korištenje faktoringa predviđena je fiksna kamatna stopa koja vrijedi tijekom trajanja ugovorenog okvira, pri čemu se njezina visina određuje ovisno o procjeni rizika izvoznika i transakcije. Prema priopćenju HBOR-a, faktoring naknada iznosi 0,15 posto vrijednosti otkupljenog potraživanja, a obrada zahtjeva ne naplaćuje se.

Ugovoreni okvir može trajati do 12 mjeseci, uz mogućnost višekratnog korištenja sredstava na revolving principu.

Osiguranje za minimalno 85 posto potraživanja

Jedan od ključnih uvjeta za korištenje nove usluge jest osiguranje izvoznih potraživanja. Polica koju izdaje HBOR ili Hrvatsko kreditno osiguranje (HKO) mora pokrivati najmanje 85 posto glavnog potraživanja.

Program se temelji na faktoringu bez regresa, što znači da HBOR preuzima rizik naplate od inozemnog kupca, ali izvoznik i dalje odgovara u određenim slučajevima, primjerice ako naplata po polici osiguranja nije moguća ili ako nastupe druge ugovorene okolnosti.

Korisnici moraju zadovoljiti HBOR-ovu procjenu kreditne sposobnosti, a njihov transakcijski račun ne smije biti blokiran u trenutku otkupa potraživanja.

Predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo istaknuo je da se novim proizvodom proširuje ponuda instrumenata kojima HBOR podupire hrvatske izvoznike. Prema njegovim riječima, otkup nedospjelih potraživanja trebao bi poduzetnicima omogućiti brži pristup obrtnim sredstvima i učinkovitije upravljanje novčanim tokom, uz smanjenje rizika naplate od inozemnih kupaca.

Novi faktoring nadopunjuje postojeće HBOR-ove programe financiranja izvoza, koji uključuju kredite za pripremu izvoza, financiranje inozemnih kupaca, izvozne garancije i osiguranje izvoznih potraživanja.