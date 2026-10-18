Afera Gospić: Danju glume domoljube, noću žmire na opasni otpad

Što je sporno u tome da danju braniš čistoću i zdrav život, a noću zažmiriš na malo otrova. Pa to rade svi.

Afera koja raste u vezi s neodgovornim, nekontroliranim i kriminalnim iskrcavanjem našeg i tuđeg, opasnog i manje opasnog otpada podsjetila me na jednu pričicu iz televizijske 'šminke'. Nekoć, kada su ozbiljne televizijske kuće imale ozbiljne i vrsne šminkerice, ispričala mi je jedna od tih uistinu vrsnih zgodu iz svog iskustva.

Hvaleći njezine šminkerske vještine, jedna od tadašnjih viđenijih političarki zamolila ju je da je našminka onako prekrasno kao prošli put. Jer šminka joj je divno držala – još tri dana poslije emisije. Imena su nevažna. Model je bitan. Ta izvanjska – šminka bez umivanja – zapravo je model u svim područjima hrvatskoga institucionalnog djelovanja.

Umijeće uzimanja uzoraka

Nije problem ako prijepodne ista osoba domoljubno i suverenistički zagovara našu čistu prirodu, našu pitku vodu, naše zeleno ličko, plavo morsko ili žuto slavonsko srce. A navečer dogovara iskrcavanje opasnoga, sumnjivoga, u svakom slučaju štetnog otpada u ta naša 'srca'. Ili se bar pravi da nije vidjela. Jer mogla bi izgubiti funkciju, radno mjesto, priliku za napredovanje.