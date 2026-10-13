Kripto napadi u Francuskoj: Na meti su i obitelji vlasnika

Vlasti bilježe 90 slučajeva povezanih s kriptovalutama. Istraživači sumnjaju da procurjeli osobni podaci kriminalcima otkrivaju mete

Francuske su vlasti u nešto više od sedam mjeseci evidentirale 90 slučajeva otmica, protupravnog zatočenja, iznuda, prijetnji i nasilnih krađa povezanih s kriptovalutama.

Podaci francuskog Ministarstva unutarnjih poslova odnose se na razdoblje od 1. siječnja do sredine kolovoza 2026. Vlasti su zabilježile i 223 uhićenja, dok je od siječnja do srpnja 126 osoba završilo u pritvoru ili zatvoru.

Riječ je o prosjeku od jednoga novog slučaja svaka dva i pol dana. Međutim, ne postoji izravno usporediv službeni podatak za prethodnu godinu jer je francusko Ministarstvo unutarnjih poslova takve događaje u posebnoj kategoriji počelo evidentirati tek 1. siječnja 2026.

– Nemamo statistiku za 2025. godinu jer je evidentiranje tih događaja počelo 1. siječnja 2026. – navode iz Ministarstva.

Chainalysis je do sredine 2026. evidentirao 30 javno poznatih nasilnih incidenata povezanih s kriptovalutama u Francuskoj, uz napomenu da je njihov stvarni broj gotovo sigurno veći. Sigurnosna tvrtka Gart.io zabilježila je 73 napada u Francuskoj, 66 u SAD-u i 27 u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Te brojke nisu izravno usporedive s policijskom statistikom jer se izvori koriste različitim definicijama i razdobljima praćenja te različito prikupljaju podatke. Ipak, svi upućuju na isti zaključak: fizičko nasilje povezano s digitalnom imovinom postalo je ozbiljan sigurnosni problem u Francuskoj.

Zašto upravo Francuska?

Fizički napadi na vlasnike kriptovaluta nisu nov fenomen. Dugogodišnja baza koju vodi zagovornik sigurnosti bitcoina Jameson Lopp bilježi 365 slučajeva u 60 zemalja između 2014. i 2026., a Francuska je na vrhu te evidencije.

Novost je brzina kojom se takvi zločini šire zemljom. Napadi više nisu koncentrirani samo u Parizu, nego su zabilježeni i u Strasbourgu, Marseilleu, Grenobleu, Toulouseu i Nantesu.

Kriminalci pritom uglavnom ne ciljaju bogate turiste. Među žrtvama za koje je bilo moguće utvrditi prebivalište čak 93 posto bilo je iz Francuske.

Glavni istraživač Chainalysisa Eric Jardine smatra da bi jedan od najvjerojatnijih pokretača vala nasilja moglo biti curenje velikih količina osobnih i financijskih podataka. Izravna uzročno-posljedična veza, međutim, nije dokazana.

U slučaju koji datira iz 2024. porezni službenik s pariškog područja navodno je neovlašteno pribavljao i prodavao osobne, financijske i porezne podatke imućnih vlasnika kriptovaluta. Evidencija Chainalysisa pokazuje da je broj napada počeo rasti krajem studenoga iste godine.

U siječnju 2026. i francuska platforma za porezno izvještavanje o kriptovalutama Waltio objavila je sigurnosni incident u kojem su kompromitirani podaci približno 50 tisuća korisnika. Takve informacije napadačima mogu pomoći da odaberu žrtve, procijene vrijednost njihove imovine i utvrde gdje žive.

Francis Pouliot, osnivač kanadske bitcoin-mjenjačnice Bull Bitcoin, kritizirao je i europska pravila DAC8, koja od početka 2026. proširuju obveze poreznog izvještavanja i razmjene informacija o korisnicima kriptovaluta.

– DAC8 je koncept „Know Your Customer” pretvorio u „Kill Your Customer” – rekao je Pouliot, opisujući Francusku kao svjetsku prijestolnicu otmica povezanih s kriptovalutama.

Pouliotova kritika usmjerena je na sigurnosne rizike koji nastaju gomilanjem osjetljivih informacija u centraliziranim bazama podataka. Ipak, nema dokaza da je DAC8 uzrokovao val napada. Ključno je pitanje kako se prikupljeni podaci pohranjuju, tko im može pristupiti i koliko su zaštićeni od krađe ili zloupotrebe.

Obitelji i poznanici sve su češće mete

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na to koga kriminalci napadaju. Na globalnoj razini rodbina i poznanici vlasnika kriptovaluta činili su između 25 i 30 posto žrtava nasilnih incidenata. U Francuskoj njihov udio premašuje 40 posto.

U svibnju 2026. šestorica muškaraca navodno su pokušala oteti suprugu suosnivača platforme The Sandbox Sébastiena Borgeta iz njihova doma u Villenoyu. Jedan od napadača navodno se predstavio kao dostavljač kako bi je naveo da otvori vrata.

U kolovozu je jedan par u ruralnoj Francuskoj navodno pretrpio tri pokušaja provale nakon što je kupio kuću u kojoj su prije živjeli kriptomilijunaši. Porezni podaci i adresa prijašnjih vlasnika navodno su prethodno objavljeni na dark webu.

Slična taktika primijenjena je 2025., kada je u Parizu otet otac kriptopoduzetnika. Otmičari su ga držali dva dana, teško ozlijedili i od njegova sina tražili otkupninu od približno pet milijuna eura u kriptovalutama.

Jardine smatra da ciljanje rodbine i suradnika pokazuje kako kriminalci temeljito istražuju potencijalne žrtve prije napada. Pritom mogu pratiti društvene mreže, analizirati javno dostupne blockchain transakcije, koristiti procurjele podatke ili dobivati informacije od insajdera.

Zaštita novčanika više nije dovoljna

Francuske vlasti takve napade tretiraju kao organizirani kriminal. Od početka 2026. najteže predmete koordinira Nacionalno tužiteljstvo za borbu protiv organiziranog kriminala, PNACO, koje je preuzelo predmete dotadašnje specijalizirane jurisdikcije JUNALCO.

Većina vlasnika kriptovaluta naučila je štititi sigurnosne fraze, upotrebljavati hardverske novčanike, provjeravati digitalno okruženje i izbjegavati phishing poveznice.

Sve je to i dalje važno, ali ne može zaštititi vlasnika od napadača koji već zna njegov identitet, adresu i približnu vrijednost kriptoimovine koju posjeduje.

Kriptografija može zaštititi digitalni novčanik, ali ne može zaustaviti fizički napad.