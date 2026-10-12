Kripto ETF-ovi u listopadu ostali bez više od milijardu dolara

Bitcoin ETF-ovi zabilježili su neto odljev od 386,3 milijuna dolara tijekom prvih sedam trgovinskih dana listopada

Listopad na kriptotržištu često nosi nadimak 'Uptober', koji spaja engleske riječi za rast i listopad. No početak ovog mjeseca američkim kripto ETF-ovima donio je više povlačenja novca nego novih ulaganja. Iz fondova koji prate bitcoin, ether i solanu u prvih sedam trgovinskih dana, zaključno s 9. listopada, neto je povučeno ukupno 1,046 milijardi dolara, prema zbroju podataka koje objavljuje Decrypt. Najveći dio odljeva otpada na fondove vezane uz ether, kriptovalutu mreže Ethereum.

Dva dana poništila dobar početak

Američki spot bitcoin ETF-ovi u petak su zabilježili neto priljev od 21,1 milijun dolara. Bio je to predah nakon dva dana tijekom kojih je iz njih povučeno ukupno 729 milijuna dolara: 484,9 milijuna u srijedu i još 244,1 milijun u četvrtak. Listopadski saldo tako je ostao negativan, uz neto odljev od 386,3 milijuna dolara.

Mjesec je pritom počeo znatno bolje. U prva dva trgovinska dana bitcoin fondovi privukli su 292,6 milijuna dolara, a 6. listopada dodatnih 118,8 milijuna. Međutim, ti priljevi nisu bili dovoljni da nadoknade povlačenja novca.

Ni svi fondovi nisu prošli jednako. BlackRockov IBIT u prvih sedam trgovinskih dana listopada zadržao je pozitivan saldo od 354,9 milijuna dolara, dok je Fidelityjev FBTC zabilježio neto odljev od 411,7 milijuna. Ukupni podaci stoga pokazuju smjer kretanja kapitala, ali skrivaju velike razlike među pojedinim proizvodima.

Ether pod većim pritiskom

Fondovi koji prate ether zabilježili su devet uzastopnih trgovinskih dana neto odljeva. Samo u petak ulagači su povukli 56,1 milijun dolara, čime je listopadski odljev dosegnuo 635 milijuna. Najveće povlačenje zabilježeno je 6. listopada, kada je iz fondova izašlo 201,9 milijuna dolara. Cijeli taj iznos otpao je na BlackRockov ETHA. Prema Farsideu, kumulativni neto priljevi u američke ether ETF-ove od pokretanja ipak ostaju znatno pozitivni i iznose oko 13,29 milijardi dolara.

Negativan saldo imaju i fondovi vezani uz solanu, premda u mnogo manjem iznosu. Prema Decryptu, u petak su zabilježili odljev od 3,8 milijuna dolara, peti uzastopni dan povlačenja novca. Od početka listopada neto je povučeno 24,8 milijuna dolara, a jedini pozitivan dan bio je 2. listopada, s priljevom od 1,3 milijuna.

Odljev nije isto što i gubitak vrijednosti

Spot kripto ETF-ovi omogućuju ulaganje u kretanje cijene kriptovalute preko brokerskog računa, bez vlastitog digitalnog novčanika. Američki regulator SEC odobrio je uvrštenje i trgovanje spot bitcoin proizvodima u siječnju 2024.

Pritom treba razlikovati neto odljev kapitala od pada vrijednosti imovine: odljev znači da je iz fondova povučeno više novca nego što je u njih uloženo, dok na vrijednost imovine utječe i cijena kriptovalute. Slab početak listopada zato govori o povlačenju kapitala kroz taj kanal ulaganja, a ne sam po sebi o prinosu fondova. Unatoč posljednjim odljevima, američki bitcoin ETF-ovi od pokretanja bilježe oko 57,18 milijardi dolara kumulativnih neto priljeva, prema Farsideu.