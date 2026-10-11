Papa Lav XIV. može vratiti vrijednosno pogubljenu Europu sebi samoj

Posjet hipersekulariziranoj Francuskoj Papa je zaokružio porukom da Europa ima budućnost ako se vrati svojim kršćanskim i humanističkim korijenima

Da ne okolišam s uvodom: pitam se u posljednje vrijeme postaje li papa Lav XIV. duhovni vođa Zapada. Ili, preciznije, obnovitelj kršćanskoga Zapada. Izravni je povod, dakako, njegovo nedavno apostolsko putovanje Francuskom, koje je on skromno definirao kao 'propovijedanje evanđelja'.

Da je političar, osobito hrvatski političar, opisao bi to kao veliku diplomatsku ofenzivu koja je združila formu državnog posjeta, sadržajno podsjećanje na Francusku kao 'prvu kćer (Katoličke) Crkve' i na kršćanske korijene današnje Europske unije, uz veličanstven pastoralni učinak: oko 800 tisuća ljudi na Papinoj misi na Place de la Concorde u Parizu, 80 tisuća (dakle pun stadion) mladih na glavnome francuskom stadionu Stade de France u pariškoj četvrti Saint-Denisu (lokacija nije nebitna) na bdjenju s Papom, 300 tisuća ljudi koji su ga pratili na putu prema obnovljenoj katedrali Notre-Dame, oko 150 tisuća vjernika na misi u marijanskome svetištu Lurdu...

Za duboko sekulariziranu i posljednjih desetljeća temeljito dekristijaniziranu Francusku ti su podaci ravni senzaciji. I priznajem, mene su iznenadili. Ali ne začuđuje me što su upravo islamizirani no-go džepovi Saint-Denisa, oko stadiona na kojemu su mladi bdjeli s Papom, ovih dana postali najsnažnija uporišta nasilnih učeničkih (?!) prosvjeda protiv – francuskoga obrazovnog sustava.